«Сахалин» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 3 сентября 2019 года

«Сахалин»
Сахалинская команда в этом кубковом розыгрыше преодолела только один раунд. На предыдущем этапе турнира она одолела «Благовещенск» (2:0), принимающий участие в любительских соревнованиях.
В первенстве второй российской лиги «зоны Восток», «Сахалин» после пяти туров имеет на своем счету семь балла, с которыми расположилась на четвертом месте среди шести команд.
Накануне дальневосточники переиграли в гостях «Динамо Барнаул» со счетом 1:0, т.с. прервав серию из двух поражений в чемпионате.
В этот период они уступили «Новосибирску» (1:3) и «Иртышу» (0:2) в гостевых встречах первенства ПФЛ своей зоны.
«СКА-Хабаровск»
«СКА-Хабаровск», представляющий первый российский дивизион, только на этом этапе вступит в борьбу за Кубок России.
После домашнего поражения 14 августа от «Мордовии» (1:2), затем «армейцы» не знали горечи поражений, выиграв две встречи при одном ничейном результате.
Сперва «красно-синие» поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1) в гостях. Потом выиграли две игры кряду — у «Армавира» (3:0) дома и «Луча» (2:0) в гостях в последнем туре.
С 18 пунктами «СКА-Хабаровск» идет на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыковых игр всего на два балла.
В 2016 году эти команды уже пересекались в Кубке России. И тогда хабаровчане обыграли своего предстоящего оппонента в гостях — 2:1.
Прогноз на «Сахалин» — «СКА-Хабаровск»
В этой игре мы ставим на старших по классу. Думаем, что «СКА-Хабаровск» выиграет еще по итогам основного времени. 0