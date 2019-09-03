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    Решит ли «СКА-Хабаровск» свой вопрос еще в основное время?

    «Сахалин» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 3 сентября 2019 года

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    Прогноз на «Сахалин» — «СКА-Хабаровск»
    Футболисты «СКА-Хабаровска»
    Во вторник, 3 сентября, в поединке четвертого раунда Кубка России второлиговый «Сахалин» на своем поле примет «СКА-Хабаровск» из ФНЛ. Начало игры — 11:00 по мск. Прогноз на «Сахалин» — «СКА-Хабаровск».

    «Сахалин»

    Сахалинская команда в этом кубковом розыгрыше преодолела только один раунд. На предыдущем этапе турнира она одолела «Благовещенск» (2:0), принимающий участие в любительских соревнованиях.

    В первенстве второй российской лиги «зоны Восток», «Сахалин» после пяти туров имеет на своем счету семь балла, с которыми расположилась на четвертом месте среди шести команд.

    Накануне дальневосточники переиграли в гостях «Динамо Барнаул» со счетом 1:0, т.с. прервав серию из двух поражений в чемпионате.

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    • В этот период они уступили «Новосибирску» (1:3) и «Иртышу» (0:2) в гостевых встречах первенства ПФЛ своей зоны.

    «СКА-Хабаровск»

    «СКА-Хабаровск», представляющий первый российский дивизион, только на этом этапе вступит в борьбу за Кубок России.

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    После домашнего поражения 14 августа от «Мордовии» (1:2), затем «армейцы» не знали горечи поражений, выиграв две встречи при одном ничейном результате.

    Календарь и таблица РПЛ

    Сперва «красно-синие» поделили очки с «Нижним Новгородом» (1:1) в гостях. Потом выиграли две игры кряду — у «Армавира» (3:0) дома и «Луча» (2:0) в гостях в последнем туре.

    С 18 пунктами «СКА-Хабаровск» идет на шестом месте в турнирной таблице ФНЛ, отставая от зоны стыковых игр всего на два балла.

    В 2016 году эти команды уже пересекались в Кубке России. И тогда хабаровчане обыграли своего предстоящего оппонента в гостях — 2:1.

    Прогноз на «Сахалин» — «СКА-Хабаровск»

    В этой игре мы ставим на старших по классу. Думаем, что «СКА-Хабаровск» выиграет еще по итогам основного времени. 0

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    «Сахалин» — «СКА-Хабаровск». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Кубка России 3 сентября 2019 года. Прогноз на «Сахалин» — «СКА-Хабаровск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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