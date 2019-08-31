«Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 5.50) и ставки на матч АПЛ 31 августа 2019 года

В 4-м туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» будет принимать «Брайтон энд Хоув Альбион». Матч пройдет 31 августа на «Этихад Стэдиум». Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Манчестер Сити»

На летних сборах команда особо не заморачивалась над выбором соперников. «Манчестер Сити» в июле начал подготовку к сезону с победы над «Вест Хэмом» (4:1), затем в товарищеском турнире Премьер-лига Азия Трофи в серии послематчевых пенальти «горожане» проиграли «Вулверхэмптону» (0:0, 3:2).

Задержавшись на другом континенте, подопечные Пепа Гвардиолы провели еще две встречи, где оба раза выиграли. Это были матчи с «Китчи» (1:6) и «Йокогамой» (1:3).

Официальный сезон начался для «Сити» с битвы против «Ливерпуля» за Суперкубок Англии, в котором «горожане» по пенальти переиграли мерсисайдцев (1:1, 4:5).

Гонка в АПЛ стартовала с разгрома «Вест Хэма» (0:5), а во втором туре произошла потеря очков в домашней встрече с «Тоттенхэмом» (2:2). В третьем поединке на выезде был разбит «Борнмут» (3:1), благодаря чему манкунианцы поднялись на 2-е место.

«Брайтон»

В летних товарищеских матчах «Брайтон» проиграл только «Фулхэму» (1:2), обыграв при этом «Лиферинг» (5:2), «Кроули Таун» (1:0), «Бирмингем» (4:0) и «Валенсию» (2:1).

«Брайтон энд Хоув Альбион» успешно начал нынешний сезон, одержав в первом туре гостевую победу над «Уотфордом» (3:0).

После этого команде не удалось выиграть в чемпионате. Сперва дома она довольствовалась ничьей против «Вест Хэма» (1:1), а затем и вовсе уступила снова-таки на своем поле «Саутгемптону» (0:2).

Календарь и таблица АПЛ

Коллектив уже провел посреди недели один поединок — в рамках Кубка английской Лиги. На выезде ему удалось победить «Бристоль Роверс» (2:1).

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,07, тогда как успех гостей оценивается в 34,0, а ничья — в 11,0.

Рекомендуем ставить на то, что в первые пять минут матча будет гол за 5,5. 0