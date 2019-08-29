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    Сможет ли «Глазго Рейнджерс» распечатать ворота не пропускающей «Легии»?

    «Глазго Рейнджерс» — «Легия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Рейнджерс Прогнозы на Легия
    Прогноз на «Глазго Рейнджерс» — «Легия»
    Стивен Джеррард
    В ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Глазго Рейнджерс» будет принимать «Легию». Матч пройдет 29 августа на «Айброксе». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Глазго Рейнджерс» — «Легия».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.47
  • X
  • 4.20
  • 2
  • 7.00
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    «Глазго Рейнджерс»

    «Глазго Рейнджерс» начал свой путь в текущем розыгрыше Лиги Европы с самого первого раунда квалификации. Подопечные Стивена Джеррарда предыдущие три раунда прошли без поражений и только с двумя ничьими, выбив из борьбы представителя Гибралтара «Сент-Джозефс» (4:0 и 6:0), люксембургский «Прогрес» (2:0 и 0:0) и датский «Мидтьюлланд» (4:2 и 3:1).

    В первой игре с «Легией» удалось добиться неоднозначного результата — 0:0. С одной стороны это не поражение, с другой — забить на поле соперника не получилось, и теперь «Рейнджерс» не устроит результативная ничья на своем поле.

    Перед первой игрой с «Легией» победная серия «Рейнджерс» насчитывала пять матчей, в том числе выход в следующий этап Кубка Шотландии (3:0 над «Ист Файф»).

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    • В своем национальном первенстве «Рейнджерс» после трех матчей идет без поражений и с разницей забитых и пропущенных мячей 10-1. Между играми против «Легии» команда минимально обыграла «Сент-Миррен» (1:0).

    Добавим, что в одиннадцати матчах текущего сезона «Глазго Рейнджерс» не проиграл ни разу при трех ничьих.

    «Легия»

    «Легия» в Лиге Европы также преодолела уже три раунда и тоже сделала это без поражений, однако с непременной ничьей 0:0 в одном матче каждого из трех противостояний. Сперва польский клуб прошел представителя Гибралтара «Европу» (0:0 и 3:0), затем финский КуПС (1:0 и 0:0) и греческий «Атромитос» (2:0 и 0:0).

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    Вот и против «Рейнджерс» в первом матче «Легия» сыграла 0:0. Фантастика, но в семи матчах квалификации польских клуб не пропустил ни одного гола.

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    В чемпионате Польши к этому моменту сыграно уже шесть туров. «Легия», у которой есть матч в запасе, пока не блещет — 3 победы, одна ничья, одно поражение, 7 забитых, 5 пропущенных и лишь восьмое место в таблице.

    Перед матчем в Шотландии «Легия» в своем национальном первенстве на выезде обыграла «Лодзь» — 3:2. Этот матч стал первым с участием «Легии» в текущем сезоне, в котором было забито больше трех мячей.

    Прогноз

    На победу «Глазго Рейнджерс» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,47, на ничейный исход — 4,10, а на победу «Легии» — 8,00.

    Что касается коэффициентов на проход в следующий этап, то здесь на «Рейнджерс» можно ставить с коэффом 1,35, а на «Легию» — 3,24.

    Наш прогноз на эту игру — тотал меньше 2,5 голов с коэффициентом 1,64. 0

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    «Глазго Рейнджерс» — «Легия». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Глазго Рейнджерс» — «Легия». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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