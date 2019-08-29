«Аполлон Лимасол» — ПСВ. Прогноз (к 1.77) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

«Аполлон Лимасол»
С середины июля кипрская команда вынуждена была начать свою еврокубковую кампанию с 1/8 раунда плей-офф Лиги Европы. В первом двухматчевом противостоянии «беглые» не оставили шансов «Кауно Жалгирису» из Литвы, обыграв соперников на выезде (0:2) и дома (4:0).
На следующем этапе киприоты уступили в гостях «Шемроку Роверс» (1:2), но сумели пройти дальше, переиграв ирландцев (3:1).
В полуфинале квалификационных игр «Аполлон» встречался с «Аустрией», где дважды выходил победителем. Сперва подопечные Софрониса Августи взяли верх над оппонентами в Австрии (1:2), а в ответной игре команда расправилась с «фиалками» — 3:1.
Отправившись на выезд в Нидерланды, киприоты уступили ПСВ (3:0).
Перед ответным матчем в Лиге Европы «Аполлон» получил отдых, не сыграв в 1 туре домашнего первенства.
ПСВ
Официальный сезон для коллектива из Эйндховена начался 23 июля матчем против «Базеля» в Лиге чемпионов. Нидерландская команда обыграла соперников (3:2).
Затем «крестьяне» сражались с «Аяксом» за Суперкубок и уступили подопечным Тен Хага (2:0).
В ответной встрече против «Базеля» ПСВ проиграл (2:1), и благодаря голам на выезде швейцарцы прошли дальше, а красно-белые отправились в Лигу Европы.
Там в полуфинальных играх команда Марка ван Боммела одолела «Хеугесунн» благодаря выездной победе (0:1), домашняя же встреча завершилась ничьей (0:0).
За 3 тура чемпионата Нидерландов ПСВ завоевал 7 очков, расписав мировую с «Твенте» (1:1), а также обыграв «Ден Хааг» (3:1) и «Хераклес» (0:2).
Прогноз
На победу «Аполлона Лимасол» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,55, на ничью — 3,65, а на победу ПСВ — 2,02.
Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,77. 0