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    Станет ли ПСВ добивать соперника?

    «Аполлон Лимасол» — ПСВ. Прогноз (к 1.77) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на ПСВ
    В ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы «Аполлон Лимасол» будет принимать ПСВ. Игра пройдет на стадионе «Цирион Атлетик» 29 августа. Начало встречи — в 20:00 мск. Прогноз на «Аполлон Лимасол» — ПСВ.
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 29 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Аполлон Лимасол»

    С середины июля кипрская команда вынуждена была начать свою еврокубковую кампанию с 1/8 раунда плей-офф Лиги Европы. В первом двухматчевом противостоянии «беглые» не оставили шансов «Кауно Жалгирису» из Литвы, обыграв соперников на выезде (0:2) и дома (4:0).

    На следующем этапе киприоты уступили в гостях «Шемроку Роверс» (1:2), но сумели пройти дальше, переиграв ирландцев (3:1).

    В полуфинале квалификационных игр «Аполлон» встречался с «Аустрией», где дважды выходил победителем. Сперва подопечные Софрониса Августи взяли верх над оппонентами в Австрии (1:2), а в ответной игре команда расправилась с «фиалками» — 3:1.

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    Отправившись на выезд в Нидерланды, киприоты уступили ПСВ (3:0).

    Перед ответным матчем в Лиге Европы «Аполлон» получил отдых, не сыграв в 1 туре домашнего первенства.

    ПСВ

    Официальный сезон для коллектива из Эйндховена начался 23 июля матчем против «Базеля» в Лиге чемпионов. Нидерландская команда обыграла соперников (3:2).

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    • Затем «крестьяне» сражались с «Аяксом» за Суперкубок и уступили подопечным Тен Хага (2:0).

    В ответной встрече против «Базеля» ПСВ проиграл (2:1), и благодаря голам на выезде швейцарцы прошли дальше, а красно-белые отправились в Лигу Европы.

    Там в полуфинальных играх команда Марка ван Боммела одолела «Хеугесунн» благодаря выездной победе (0:1), домашняя же встреча завершилась ничьей (0:0).

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    За 3 тура чемпионата Нидерландов ПСВ завоевал 7 очков, расписав мировую с «Твенте» (1:1), а также обыграв «Ден Хааг» (3:1) и «Хераклес» (0:2).

    Прогноз

    На победу «Аполлона Лимасол» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3,55, на ничью — 3,65, а на победу ПСВ — 2,02.

    Наш прогноз на матч — тотал меньше 3 с коэффициентом 1,77. 0

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    «Аполлон Лимасол» — ПСВ. Прогноз (к 1.77) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 29 августа 2019 года. Прогноз на «Аполлон Лимасол» — ПСВ. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
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