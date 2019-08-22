«Торино» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года

В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Торино» будет принимать «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на «Олимпийском стадионе» в Турине 22 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Вулверхэмптон».

«Торино»

«Торино» получил путевку в Лигу Европы после того, как УЕФА отстранил от еврокубков «Милан». В Серии А в прошлом сезоне подопечные Вальтера Мадзарри финишировали на седьмом месте.

В новом сезоне «Торино» пока проводит официальные матчи только в Лиге Европы, где команда стартовала со второго раунда квалификации.

На старте турнира итальянский клуб без проблем прошел венгерский «Дебрецен», дважды разгромив соперника — 3:0 и 4:1.

Далее «Торино» ждал еще один не самый сильный оппонент — «Шахтер» из Солигорска. Белорусский клуб был разгромлен в первой встрече (5:0), после чего «Торино» уже мог позволить себе сыграть вничью (1:1).

«Вулверхэмптон»

«Вулверхэмптон», который в прошлом сезоне занял седьмое место в АПЛ, в Лиге Европы также прошел два раунда квалификации.

Сперва «волки» разобрались с представителем Северной Ирландии «Крузейдерс» — 2:0 дома и 4:1 на выезде.

Все прогнозы на футбол

Далее команду ждала легкая прогулка в противостоянии с армянским «Пюником». Оба матча третьего раунда квалификации завершились разгромной победой «Вулверхэмптона» со счетом 4:0.

В отличие от «Торино», «Вулверхэмптон» уже стартовал и в своем национальном чемпионате. В рамках АПЛ команда Нуну Эшпириту Санту провела два матча и оба завершила вничью — 0:0 с «Лестером» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед».

Прогноз

На победу «Торино» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 3,32, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,26.

Прогноз на матч — «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1,66. 0