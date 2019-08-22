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    «Вулверхэмптон» не проиграет в Италии

    «Торино» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года

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    Прогноз на «Торино» — «Вулверхэмптон»
    Рубен Невеш
    В первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы «Торино» будет принимать «Вулверхэмптон». Встреча пройдет на «Олимпийском стадионе» в Турине 22 августа. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Торино» — «Вулверхэмптон».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 22 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Торино»

    «Торино» получил путевку в Лигу Европы после того, как УЕФА отстранил от еврокубков «Милан». В Серии А в прошлом сезоне подопечные Вальтера Мадзарри финишировали на седьмом месте.

    В новом сезоне «Торино» пока проводит официальные матчи только в Лиге Европы, где команда стартовала со второго раунда квалификации.

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    На старте турнира итальянский клуб без проблем прошел венгерский «Дебрецен», дважды разгромив соперника — 3:0 и 4:1.

    Далее «Торино» ждал еще один не самый сильный оппонент — «Шахтер» из Солигорска. Белорусский клуб был разгромлен в первой встрече (5:0), после чего «Торино» уже мог позволить себе сыграть вничью (1:1).

    «Вулверхэмптон»

    «Вулверхэмптон», который в прошлом сезоне занял седьмое место в АПЛ, в Лиге Европы также прошел два раунда квалификации.

    Сперва «волки» разобрались с представителем Северной Ирландии «Крузейдерс» — 2:0 дома и 4:1 на выезде.

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    Далее команду ждала легкая прогулка в противостоянии с армянским «Пюником». Оба матча третьего раунда квалификации завершились разгромной победой «Вулверхэмптона» со счетом 4:0.

    В отличие от «Торино», «Вулверхэмптон» уже стартовал и в своем национальном чемпионате. В рамках АПЛ команда Нуну Эшпириту Санту провела два матча и оба завершила вничью — 0:0 с «Лестером» и 1:1 с «Манчестер Юнайтед».

    Прогноз

    На победу «Торино» в этом матче букмекеры дают коэффициент 2,26, на ничью — 3,32, а на победу «Вулверхэмптона» — 3,26.

    Прогноз на матч — «Вулверхэмптон» не проиграет с коэффициентом 1,66. 0

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    «Торино» — «Вулверхэмптон». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч квалификации Лиги Европы 22 августа 2019 года. Прогноз на «Торино» — «Вулверхэмптон». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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