«Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Китая 20 августа 2019 года

Во вторник, 20 августа, в полуфинальном поединке Кубка Китая «Шанхай СИПГ» на своем поле сыграет с «Шаньдун Лунэн». Начало игры — 14:35 по мск. Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн».

«Шанхай СИПГ»

«Шанхай СИПГ» после 23 туров китайского чемпионата расположился на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 53 очка, что на шесть меньше, чем у лидера.

В этом розыгрыша Кубка Китая «красные» преодолели уже три этапа, на которых пропустили только один гол при девяти забитых. На предыдущей стадии они выбили лидера китайского первенства «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:0.

С учетом всех турниров у «портовиков» 13-матчевая беспроигрышная серия, где они семь встреч выиграли и шесть свели вничью.

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«Шанхай СИПГ» в этом сезоне провел на своем поле 18 матчей в различных турнирах, проиграв только в двух из них.

«Шаньдун Лунэн»

«Шаньдун Лунэн» в текущем чемпионате Китая идет на четвертой позиции, но отставание от предстоящего соперника составляет аж 16 пунктов.

«Оранжево-белые» также преодолели три раунда в этом кубковом турнире, забив в них пять голов при двух пропущенных. В четвертьфинале они выбили «Бэйцзин Гоань» (2:1 ОТ).

Клуб из города Цзинань в последнее время играет бескомпромиссно, не сыграв ни разу вничью за минувшие 13 матчей.

В 18 гостевых играх текущего сезона с учетом всех турниров «Шаньдун Лунэн» выиграл в семи из них при трех ничьих и восьми поражениях.

Календарь и таблица АПЛ

В этом сезоне китайского чемпионата «Шанхай СИПГ» обыграл на своей арене «Шаньдун Лунэн» со счетом 2:1.

Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн»

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Шанхай СИПГ» в основное время предлагают — 1.85.

На викторию «Шаньдун Лунэн» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.95.

Проход: «Шанхай СИПГ» — 1.42, «Шаньдун Лунэн» — 2.85.

Прогнозируем, что хозяева еще по итогам основного времени добудут победу и пробьются в финал кубкового соревнования. 0