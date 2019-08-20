«Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Китая 20 августа 2019 года

«Шанхай СИПГ»
«Шанхай СИПГ» после 23 туров китайского чемпионата расположился на третьем месте в турнирной таблице, имея на своем счету 53 очка, что на шесть меньше, чем у лидера.
В этом розыгрыша Кубка Китая «красные» преодолели уже три этапа, на которых пропустили только один гол при девяти забитых. На предыдущей стадии они выбили лидера китайского первенства «Гуанчжоу Эвергранд» — 2:0.
С учетом всех турниров у «портовиков» 13-матчевая беспроигрышная серия, где они семь встреч выиграли и шесть свели вничью.
«Шанхай СИПГ» в этом сезоне провел на своем поле 18 матчей в различных турнирах, проиграв только в двух из них.
«Шаньдун Лунэн»
«Шаньдун Лунэн» в текущем чемпионате Китая идет на четвертой позиции, но отставание от предстоящего соперника составляет аж 16 пунктов.
«Оранжево-белые» также преодолели три раунда в этом кубковом турнире, забив в них пять голов при двух пропущенных. В четвертьфинале они выбили «Бэйцзин Гоань» (2:1 ОТ).
Клуб из города Цзинань в последнее время играет бескомпромиссно, не сыграв ни разу вничью за минувшие 13 матчей.
В 18 гостевых играх текущего сезона с учетом всех турниров «Шаньдун Лунэн» выиграл в семи из них при трех ничьих и восьми поражениях.
В этом сезоне китайского чемпионата «Шанхай СИПГ» обыграл на своей арене «Шаньдун Лунэн» со счетом 2:1.
Прогноз на «Шанхай СИПГ» — «Шаньдун Лунэн»
В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Шанхай СИПГ» в основное время предлагают — 1.85.
На викторию «Шаньдун Лунэн» дают — 3.90, ничья оценена — в 3.95.
Проход: «Шанхай СИПГ» — 1.42, «Шаньдун Лунэн» — 2.85.
Прогнозируем, что хозяева еще по итогам основного времени добудут победу и пробьются в финал кубкового соревнования. 0