«Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.60) и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 17 августа 2019 года

В субботу, 17 августа, «Саутгемптон» примет на своем поле «Ливерпуль» в рамках 2-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча на арене «Сент-Мэри» начнется в 17:00 мск. Прогноз на «Саутгемптон» — «Ливерпуль».

«Саутгемптон»

«Святые» в прошлом сезоне финишировали всего в 5 очках от зоны вылета и под конец сезона не могли выиграть на протяжении 5 встреч.

Летом из команды ушли Класи, Дэвис, Таргетт и Остин. При этом клуб укрепил атаку покупкой Ингза у «Ливерпуля».

Все прогнозы на АПЛ

Кроме того, из аренды вернулись Софьян Буфаль и Седрик Соареш. В центре у «Саутгемптона» появится Мусса Дженепо, приобретенный у «Стандарта» за 15.7 млн евро.

В межсезонье красно-белые выиграли 4 последних товарищеских матча, победив «Престон» (3:1), китайский «Гуанчжоу Фули» (4:0), голландский «Фейеноорд» (3:1) и немецкий «Кельн» (2:0).

В стартовом матче АПЛ «Саутгемптон» на выезде крупно проиграл «Бернли» (0:3), пропустив три мяча в 12-минутный отрезок в середине второго тайма.

В прошлом сезоне «Саутгемптон» проиграл оба матча с «Ливерпулем» (1:3 дома и 0:3 в гостях). Сезоном ранее тагже были проиграны оба матча (0:3 и 0:2).

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы в прошлом сезоне выиграли Лигу чемпионов, а в АПЛ финишировали вторыми, но с рекордным показателем очков.

В межсезонье «Ливерпуль» потерпел поражения в контрольных матчах с дортмундской «Боруссией» (2:3), «Севильей» (1:2) и «Наполи» (0:3), сыграл вничью со «Спортингом» (2:2) и победил в последнем матче «Лион» (3:1).

Летом «Ливерпуль» купил пару молодых игроков на перспективу. Вратарь Симон Миньоле ушел в «Брюгге», а его место занял 32-летний Адриан, ранее выступавший за «Вест Хэм».

Календарь и таблица АПЛ

Новый сезон «красные» открыли битвой за Суперкубок Англии против «МанСити». Мерсисайдцы показали яркую игру, но после счета 1:1 судьбу трофея решила серия пенальти — 4:5.

В первом туре АПЛ команда Клоппа разгромила вернувшийся в элиту «Норвич» (4:1), забив четыре мяча еще в первом тайме. В этом матче серьезную травму получил вратарь Алиссон.

В последнем матче «Ливерпуль» завоевал Суперкубок УЕФА, обыграв в поединке за трофей «Челси». Команды обменялись голами в основное время и в экстра-таймах, а в серии пенальти «красные» были точнее «синих» — 2:2 (5:4).

Прогноз

На победу «Ливерпуля» в этом матче букмекеры дают коэффициент 1,50, на ничейный результат — 4,55, а на успех «Саутгемптона» — 6,25.

В победе мерсисайдцев особых сомнений нет — весовые категории соперников слишком различаются.

Тем не менее, после матча за Суперкубок «Ливерпуль» будет в худших физических кондициях, а учитывая травму Аллисона, интересны варианты ТБ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют» за 1,75. 0