«Норвич» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч АПЛ 17 августа 2019 года

В субботу, 17 августа, в рамках второго тура английской Премьер-лиги «Норвич» на «Карроу Роуд» сыграет с «Ньюкаслом». Начало игры — 17:00 по мск. Прогноз на «Норвич» — «Ньюкасл».

«Норвич»

«Норвич» по итогам прошлого сезона поднялся из Чемпионшипа в Премьер-лигу, став победителем первого дивизиона с отрывом в пять очков от второй позиции.

Дебютный поединок АПЛ для «канареек» закончился выездным поражением от «Ливерпуля» со счетом 1:4. Еще в перовой половине игры они пропустили четырежды.

В межсезонье чемпион первой лиги неплохо проводил товарищеские матчи, обыграв «Шальке» (2:1), «Лутон» (5:1) и «Тулузу» (1:0), сыграл вничью с «Арминией» (2:2), но проиграл «Брентфорду» (1:3) и «Аталанте» (1:4).

В лазарете команды находится Кристоф Циммерманн. Под вопросом принять участие в этом поединке у Тимма Клозе, Александера Тетти, Ибрагима Амаду и Луиса Томпсона.

«Ньюкасл»

«Ньюкасл» закончил минувший розыгрыш АПЛ на 13-й позиции опередив, зону вылета на 11-ть пунктов. Выиграл в 12 поединках из 38, девать раз играл вничью и 17 матчей проиграл, разница мячей — 42:48.

Для «сорок» начало этого чемпионата Англии таже началось с поражения. Они принимали лондонский «Арсенал» и минимально уступили со счетом 0:1.

Календарь и таблица АПЛ

Летом в составе команды произошло ряд серьезный изменений. На тренерском мостике Рафу Бенитеса сменил Стив Брюс. Также команда сделала несколько приобретений на общую сумму в 69 млн евро. Среди них стоит выделить покупку у «Хоффенхайма» за 44 млн бразильского нападающего Жоэлинтона.

В межсезонье «черно-белые» провели ряд товарищеских игр, в которых обыграли «Вест Хэм» (1:0), «Сент-Этьен» (2:1) и «Хиберниан» (3:1), но уступили «Престону» (1:2) и «Вулверхэмптону» (0:4).

Прогноз на «Норвич» — «Ньюкасл»

В этом матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Норвича» — 2.23, победа «Ньюкасла» — 3.40, ничья — 3.45.

Обе команды неудачно начали текущий чемпионат, проиграв свои поединки, не впечатлив игрой в обороне. Прогнозируем, что в данном поединке голы влетят в обе стороны. 0