«Боруссия» М — «Шальке-04». Прогноз (к. 2.11) и ставки на матч Бундеслиги 1 17 августа 2019 года

В рамках первого тура немецкой Бундеслиги 1 сойдутся менхенгладбахская «Боруссия» и «Шальке-04» из гельзенкирхена. Матч состоится на «Боруссия-Парк» 17 августа в 19:30 по мск. Главный арбитр встречи — Феликс Брых. Прогноз на «Боруссия» М — «Шальке-04».

«Боруссия» М

В прошлом сезоне «Боруссия» остановилась на 5 строчке, тем самым попав в групповой этап Лиги Европы. Команда набрала 55 очков и в целом выглядела как обычно.

В этом сезоне «пони» должны перестроить игру. Все-таки из клуба ушел Торган Азар. А он был одним из ключевых футболистов. Так что пока непонятно, как этот трансфер повлияет на игру команды.

Начало сезона для «жеребят» выдалось весьма удачным. Коллектив выиграл у «Зандхаузена» в 1/32 финала Кубка Германии со счетом 0:1.

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Ну а в товарищеских матчах «Боруссия» ничего особенного не показала. В последних двух неофициальных встречах «Гладбах» уступили «Атлетику» 0:2 и сыграли вничью с «Челси» (2:2).

Также интересно, что хозяева не выиграли 8 последних домашних поединков.

В составе много игроков, участие которых под вопросом. Но с большей долей вероятности не сыграют Штиндль и Хофманн.

«Шальке-04»

«Шальке» провалил прошлый сезон, за что был уволен предыдущий наставник Доменико Тедеско, которого заменил Хюб Стивенс. Остаток чемпионата «гельзенкирхенцы» провели ровно, завершив его 4-матчевой беспроигрышной серий.

В 1/32 финала Кубка Германии «кобальтовые» выиграли у «Дрохтерсена» с разгромным счетом 0:5. Таким образом, клуб не проигрывает уже 3 встречи кряду. До этого «шахтеры» выиграли у «Аланияспора» 2:0 и «Вильярреала» 3:1.

На данный момент в чемпионате Германии у «Шальке» серия из трех ничьих. «Синим» очень важно стартовать с мажорной ноты.

Есть высокая вероятность, что Шопф и Ут не смогут помочь своей команде в этом матче.

Прогноз

2.11 и 3.45 — «Боруссия» является фаворитом встречи. На ничью букмекеры предлагают коэффициент 3.65.

В данном противостоянии чаще всего голы дарят обе команды. В прошлом году две встречи остались за «черно-бело-зелеными» — 2:1 и 0:2. «Боруссия» давно не побеждала на своем поле, поэтому хозяева будут особенно настраиваться на этот поединок. Мы ставим на победу первой команды. 0