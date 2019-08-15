«Эспаньол» — «Люцерн». Прогноз и ставки на матч футбольной Лиги Европы 15 августа 2019 года

В четверг, 15 августа, «Эспаньол» на своем поле примет «Люцерн» в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет на стадионе «Корнелья-Эль Прат», начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Эспаньол» — «Люцерн».

«Эспаньол»

«Эспаньол» начал свой турнирный путь в Лиге Европы со второго квалификационного раунда, в котором прошел исландский «Стьярнан» (4:0 и 3:1).

В первом матче третьего квалификационного раунда каталонцы в Швейцарии разгромили «Люцерн» (3:0).

Летом подопечные Давида Гальего в товарищеских матчах обыграли «Пераладу» (6:0) и «Ланс» (3:1), а также разошлись миром с «Шеффилд Уэнсдей» (2:2).

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В лазарете «Эспаньола» находятся Эстебан Гранеро, Давид Лопес и Пабло Пьятти.

«Люцерн»

Футболисты «Люцерна» во втором квалификационном раунде оказались сильнее фарерского «КИ Клаксвик» (1:0 и 1:0).

А вот в домашнем матче третьего раунда подопечные Томаса Хеберли не смогли достойно сыграть с «Эспаньолом» (0:3), пропустив от него три мяча.

В новом сезоне швейцарской Суперлиги «Люцерн» провел четыре матча, в которых одержал одну победу, один раз сыграл вничью и потерпел два поражения. На минувших выходных он проиграл «Туну» (0:2).

После травмы у «Люцерна» восстанавливается полузащитник Симон Гретер.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Эспаньола» — 1.24, победа «Люцерна» — 11.00, ничья — 6.40.

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Шансы швейцарского клуба пробиться в следующий раунд практически нулевые. Вряд ли кто-то всерьез полагает, что в Испании команда Томаса Хеберли чем-то удивит соперника и отыграет три пропущенных мяча.

Первый матч показал, что «Эспаньол» просто выше классом, поэтому у себя дома «попугаи», вероятно, тоже выиграют.

Однако мы сомневаемся, что подопечные Давида Гальего поставят задачу забить как можно больше голов, тем более что уже в конце недели их ждет тяжелая встреча с «Севильей» в Примере. Наш прогноз — «тотал голов меньше 3» за 2.00.

Еще один вариант — «победа хозяев и тотал меньше 3,5». Эта ставка принимается с коэффициентом 2.10. 0