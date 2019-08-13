«Динамо» Киев — «Брюгге». Прогноз (к. 4.00) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов украинское «Динамо» Киев на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Брюгге».

«Динамо» Киев

Киевское «Динамо» в прошлом сезоне заняло второе место в национальном чемпионате, проиграв чемпионскую гонку донецкому «Шахтеру».

В квалификации Лиги чемпионов год назад «бело-синие» не справились с «Аяксом» (1:3 и 0:0). Затем в Лиге Европы они дошли до 1/8 финала, где без шансов уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

В конце июля подопечные Александра Хацкевича подняли себе настроение, одержав волевую победу над «Шахтером» (2:1) в матче за Суперкубок Украины.

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Что касается чемпионата Украины, то в нем коллектив уже успел победить «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0), но при этом уступил тому же «Шахтеру» (1:2) дома.

Поскольку в первом матче на выезде киевляне уступили 0:1, на своем поле им необходимо выигрывать с разницей в два мяча или рассчитывать на серию пенальти в случае победы 1:0.

«Брюгге»

«Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.

«Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».

Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч проиграла «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).

В летних товарищеских матчах «Брюгге» проявил себя хорошо, одержав пять побед в семи играх, а единственное поражение потерпел от АЗ (2:5).

В новом сезоне чемпионата Бельгии «Брюгге» стартовал с побед над «Васланд-Бевереном» (3:1), «Сент-Трюйденом» (6:0) и «Остенде» (2:0), благодаря чему удерживает лидерство.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,7, а ничья — в 3,4.

Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0