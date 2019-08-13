ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Спартак»Вперед и вверх. В Грозном родился новый «Спартак» Дуглас СантосРПЛ. «Локо» разгромил «Урал», «Динамо» проиграло «Зениту», «Краснодар» одолел «Рубин» «Ливерпуль» — «Норвич»АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Норвич», «Ман Сити» забил пять мячей «Вест Хэму», «МЮ» расправился с «Челси»
  • 10:20
    • «Зенит» нацелился на лучшего футболиста чемпионата Шотландии
  • 10:04
    • Агент Рибери подтвердил интерес со стороны «Локомотива»
  • 08:53
    • Медведев поднялся на восьмое место в рейтинге ATP
  • 08:07
    • Сотрудник «Ахмата» уволен после оскорбления судьи
  • 23:24
    • Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Ахмат»
  • 00:44
    • Надаль обыграл Медведева в финале «Мастерса» в Монреале
  • 23:59
    • ПСЖ одержал крупную победу над «Нимом»
    Все новости спорта

    Отыграется ли «Динамо» Киев против «Брюгге»?

    «Динамо» Киев — «Брюгге». Прогноз (к. 4.00) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Динамо Киев Прогнозы на футбол Украины Прогнозы на Брюгге
    Прогноз на «Динамо» Киев — «Брюгге»
    В первом матче «Динамо» проиграло на выезде 0:1
    Во вторник, 13 августа, в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов украинское «Динамо» Киев на своем поле примет бельгийский «Брюгге». Начало поединка — в 20:30 мск. Прогноз на «Динамо» Киев — «Брюгге».
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация 13 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.95
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 4.00
  • Играть!
    •

    «Динамо» Киев

    Киевское «Динамо» в прошлом сезоне заняло второе место в национальном чемпионате, проиграв чемпионскую гонку донецкому «Шахтеру».

    В квалификации Лиги чемпионов год назад «бело-синие» не справились с «Аяксом» (1:3 и 0:0). Затем в Лиге Европы они дошли до 1/8 финала, где без шансов уступили «Челси» (0:3 и 0:5).

    В конце июля подопечные Александра Хацкевича подняли себе настроение, одержав волевую победу над «Шахтером» (2:1) в матче за Суперкубок Украины.

    Все прогнозы на футбол

    Что касается чемпионата Украины, то в нем коллектив уже успел победить «Львов» (3:0) и «Карпаты» (2:0), но при этом уступил тому же «Шахтеру» (1:2) дома.

    Поскольку в первом матче на выезде киевляне уступили 0:1, на своем поле им необходимо выигрывать с разницей в два мяча или рассчитывать на серию пенальти в случае победы 1:0.

    «Брюгге»

    «Брюгге» — вице-чемпион Бельгии, который в прошлом сезоне во внутреннем первенстве пропустил вперед только «Генк», у которого оказалось всего на два балла больше.

  • Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд
  • Английская Премьер-лига сезона 2019/20 стартовала 9 августа матчем «Ливерпуля» и «Норвича»
  • 10/08/2019

    • «Черно-синие» также запомнились выступлениями в еврокубках. На групповом этапе Лиги чемпионов они не смогли на равных бороться с «Атлетико» и дортмундской «Боруссией».

  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •

    Зато команде удалось опередить «Монако» и попасть в Лигу Европы, где в 1/16 финале по сумме двух встреч проиграла «Ред Буллу» (2:1 и 0:4).

    В летних товарищеских матчах «Брюгге» проявил себя хорошо, одержав пять побед в семи играх, а единственное поражение потерпел от АЗ (2:5).

    В новом сезоне чемпионата Бельгии «Брюгге» стартовал с побед над «Васланд-Бевереном» (3:1), «Сент-Трюйденом» (6:0) и «Остенде» (2:0), благодаря чему удерживает лидерство.

    Прогноз

    Букмекеры отдают предпочтение хозяевам поля, коэффициент на победу которых равен 2,0, тогда как успех гостей оценивается в 3,7, а ничья — в 3,4.

    Рекомендуем ставить на то, что «Динамо» выиграет, и обе команды забьют за 4,0. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Ростов — Крылья Советов
  • Сегодня в 20:00
    •  2.86
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Энерги — Бавария
  • Сегодня в 21:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Дюделанж
  • Завтра в 19:00
    •  4.60
  • Прогноз на матч Карабах — АПОЭЛ
  • Завтра в 19:30
    •  4.33
  • Прогноз на матч Аякс — ПАОК
  • Завтра в 21:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Линфилд — Сутьеска
  • Завтра в 21:45
    •  1.68
  • Прогноз на матч Селтик — Клуж
  • Завтра в 21:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Порту — Краснодар
  • Завтра в 22:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Дандолк — Слован Братислава
  • Завтра в 22:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Салах и ван Дейк забили по голу
  • Пристегнитесь, «Ливерпуль» рванул вперед
    • 15:09 10/08/2019     Гарри Магуайр
  • Будущее клуба. Магуайр может многое изменить в «МЮ»
    • 20:27 07/08/2019     Юрген Клопп
  • Новый сезон АПЛ. Лучшие и худшие сценарии для всех 20 команд
    • 13:25 10/08/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Динамо» Киев — «Брюгге». Прогноз (к. 4.00) и ставки на ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов 13 августа 2019 года. Прогноз на «Динамо» Киев — «Брюгге». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.00
    Тоже интересно
    Гарри Кейн Футбол «Шпорам» понадобится Ло Чельсо. «Тоттенхэм» с трудом обыграл «Астон Виллу»Лондонцы набрали три очка благодаря дублю Гарри Кейна Вчера в 12:020
  • 10:37
    • Капитан «Порту» может не сыграть в ответной игре с «Краснодаром»
  • 08:39
    • Осака вернулась на первое место в рейтинге WTA
  • 23:10
    • «Реал» по пенальти уступил «Роме»
    Артем Дзюба Футбол Беспощадный Дзюба и практичная победа «Зенита» в МосквеРеакция спортивных СМИ на победу «Зенита» над «Динамо» Вчера в 01:430
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «Ростов» на второе место в РПЛ?
  • 2.86
    •
  • 10:55
    • ЦСКА подписал американского защитника
  • 08:24
    • Тухель: ПСЖ может потерять Неймара
  • 07:51
    • Резервный вратарь «Барселоны» выбыл на пять недель
    «Краснодар» Футбол Победа за счет характера. «Краснодар» одолел «Рубин» в меньшинствеПобеда «Краснодара» над «Рубином» в нашем обзоре прессы Вчера в 00:440
  • 20:30
    • «МЮ» разгромил «Челси», Рашфорд оформил дубль
  • 07:36
    • Рублев вышел в основную сетку турнира в Цинциннати
  • 20:56
    • ЦСКА разошелся миром с «Сочи»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • LIVE
  • трансляции
    спорта
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие