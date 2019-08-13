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    «Селтик» не отдаст путевку в следующий раунд квалификации ЛЧ

    «Селтик» — «Клуж». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик
    Прогноз на «Селтик» — «Клуж»
    Кристофер Айер
    В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов шотландский «Селтик» будет принимать румынский «ЧФР Клуж». Встреча пройдет 13 августа на стадионе «Селтик Парк». Начало — в 21:45 мск. Прогноз на «Селтик» — «Клуж».

    «Селтик»

    Свой путь в текущем розыгрыше ЛЧ чемпион Шотландии «Селтик» начал с первого раунда. Подопечные Нила Леннона уже прошли чемпионов Боснии и Герцеговины и Финляндии.

    Во всех этих поединках «Селтик» одержал победы. «Сараево» был дважды обыгран со счетом 3:1 и 2:1, а «Нымме Калью» разгромлен с общим счетом 7:0 (5:0 дома и 2:0 в ответной встрече).

    В чемпионате Шотландии «Селтик» также стартовал весьма уверенно. В первом туре 3 августа чемпион со счетом 7:0 разгромил «Сент-Джонстон», а во втором туре 10 августа отгрузил пять мячей в ворота «Мазеруэлла». Правда, и пропустил впервые в сезоне два гола — 5:2.

    Набрав максимальное количество очков, «Селтик» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Шотландии.

    Ничья в первой игре третьего раунда квалификации против «Клужа» (1:1) пока остается единственным матчем этого сезона, в котором «Селтик» не сумел одержать победу.

    «Клуж»

    Чемпион Румынии «Клуж» также начал свой путь в квалификации ЛЧ с первого раунда.

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    И пока что единственное поражение в текущем сезоне румынский клуб потерпел именно на старте квалификации ЛЧ, уступив «Астане» на выезде со счетом 0:1. В ответной встрече «Клуж» выиграл со счетом 3:1 и прошел дальше.

    Беспроигрышная серия команды на данный момент насчитывает девять матчей (из них шесть — победы).

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    Во втором раунде квалификации ЛЧ «Клуж» выбил из борьбы «Маккаби» Тель-Авив — 1:0 дома и 2:2 в гостях.

    Чемпионат Румынии уже в самом разгаре. «Клуж» провел в турнире уже пять матчей. На старте чемпионата была ничья с «КСМС Яссы» (1:1), а далее четыре победы: 4:1 в матче против «Академики Клинчень», 1:0 с бухарестским «Динамо», 4:1 с «Киндией» и 3:0 с «Херманнштадтом».

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    Прогноз

    На победу «Селтика» в этой игре букмекеры дают коэффициент 1,68, на ничью — 3,70 а на победу «Клужа» — 5,50.

    Проход «Селтика» оценивается коэффициентом 1,31, а проход «Клужа» — 3,52.

    Наш прогноз на матч — победа «Селтика» с коэффициентом 1,68. 0

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    «Селтик» — «Клуж». Прогноз (к. 1.68) и ставки на матч квалификации Лиги чемпионов 7 августа 2019 года. Прогноз на «Селтик» — «Клуж». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.68
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