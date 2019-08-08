«Люцерн» — «Эспаньол». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года

«Люцерн»
«Люцерн» получил билет в еврокубки, как пятая команда чемпионата Швейцарии, опередив по дополнительным показателям шестой «Сенкт-Галлен».
До недавнего времени в новом сезоне он еще не знал горечи неудач. Правда, в национальном чемпионате пока у клуба только одна победа — над тем же «Сенкт-Галленом».
Две другие игры завершились ничьей и поражением — против «Цюриха» (0:0) и «Серветта» (0:1) соответственно.
Во 2-м раунде отбора Лиги Европы подопечные Томаса Хаберли прошли фарерский «КИ Клаксвик». И дома, и на выезде они оказались сильнее со счетом 1:0.
«Эспаньол»
Гости набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл два товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».
Далее была первая официальная игра сезона в рамках 2-го раунда квалификации ЛЕ дома со «Стьярнаном» и разгромная победа — 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра и Борха Иглесиас.
Таким образом, «Попугаи» не уступали в 14 последних поединках, причем в шести прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.
В предыдущем матче каталонский коллектив переиграл «Стьярнан» и на выезде со счетом 3:1.
Прогноз
Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,8, а ничья — в 4,0.
Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0