«Люцерн» — «Эспаньол». Прогноз (к. 3.5) и ставки на матч футбольной Лиги Европы 8 августа 2019 года

В четверг, 8 августа, «Люцерн» на своем поле примет «Эспаньол» в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча, которая пройдет в Люцерне, начнется в 22:00 по московскому времени. Прогноз на «Люцерн» — «Эспаньол».

«Люцерн»

«Люцерн» получил билет в еврокубки, как пятая команда чемпионата Швейцарии, опередив по дополнительным показателям шестой «Сенкт-Галлен».

До недавнего времени в новом сезоне он еще не знал горечи неудач. Правда, в национальном чемпионате пока у клуба только одна победа — над тем же «Сенкт-Галленом».

Две другие игры завершились ничьей и поражением — против «Цюриха» (0:0) и «Серветта» (0:1) соответственно.

Во 2-м раунде отбора Лиги Европы подопечные Томаса Хаберли прошли фарерский «КИ Клаксвик». И дома, и на выезде они оказались сильнее со счетом 1:0.

«Эспаньол»

Гости набрали хорошую форму в конце прошлого сезона, при этом клуб продолжает ее демонстрировать. «Эспаньол» выиграл два товарищеских матча — 0:6 у клуба «Пералада» и 1:3 у «Ланса».

Далее была первая официальная игра сезона в рамках 2-го раунда квалификации ЛЕ дома со «Стьярнаном» и разгромная победа — 4:0. По дублю на свой счет записали Факундо Феррейра и Борха Иглесиас.

Таким образом, «Попугаи» не уступали в 14 последних поединках, причем в шести прошлых выступлениях «сине-белые» праздновали победу.

В предыдущем матче каталонский коллектив переиграл «Стьярнан» и на выезде со счетом 3:1.

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 1,57, тогда как успех хозяев поля оценивается в 5,8, а ничья — в 4,0.

Рекомендуем ставить на то, что «Эспаньол» выиграет, и обе команды забьют за 3,5. 0