«Барселона» — «Наполи». Прогноз (к. 1.55) и ставки на товарищеский матч 8 августа 2019 года

8 августа в товарищеском поединке, который пройдет в Майами (США), испанская «Барселона» сыграет с итальянским «Наполи». Игра начнется в 02:00 по мск. Прогноз на «Барселона» — «Наполи».

«Барселона»

«Барселона» выиграла прошлый чемпионат Испании, защитив тем самым свой титул, а вот Кубок Испании «гранатово-синие» отдали «Валенсии», проиграв ей в финале 1:2.

В Лиге чемпионов испанский гранд оказался в шаге от финала, проиграв полуфинальную дуэль английскому «Ливерпулю». Дома «Барса» выиграла 3:0, но в гостях была повержена 0:4 и покинула турнир.

В межсезонье «Барса» успела провести три товарищеских поединка. Начала подготовку к новому сезону она с поражения от лондонского «Челси» со счетом 1:2.

Затем в рамках азиатского турне команда Эрнесто Вальверде поочередно одолела японский «Виссел Кобе» (2:0) и лондонский «Арсенал» — 2:1.

В летнее трансферное окно «Барса» подписала форварда Антуана Гризманна, а также приобрела у «Аякса» полузащитника Френки де Йонга.

В североамериканское турне каталонцы отправились без своего лидера Лионеля Месси, который получил травму ноги.

«Наполи»

Неполитанцы финишировали в прошедшем чемпионате Италии на втором месте и дошли до четвертьфинала Лиги Европы, где дважды проиграли лондонскому «Арсеналу» — 0:1 и 0:2.

В предсезонной подготовке «партенопейцы» провели пять контрольных встреч, в которых трижды победили и по разу сыграли вничью и проиграли.

В своих последних спаррингах «голубые» разгромили не основной состав «Ливерпуля» со счетом 3:0 и минимально одолели «Марсель» — 1:0.

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Среди приобретений стоит выделить покупку у «Ромы» греческого защитника Манолоса за 36 миллионов евро.

Последний раз эти команды играли между собой в 2014 году в товарищеской игре. И тогда «Наполи» взял верх над «Барселоной» со счетом 1:0.

Прогноз на «Барселона» — «Наполи»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение «Барселоне». На ее победу предлагают — 2.20.

На победу «Наполи» дают — 2.85, ничья оценена — в 4.05.

Считаем, что новички «Барселоны» проявят себя в этом поединке, поэтому ждем от них результативных действий. «Наполи» же уверенно проводит матчи с топ-соперниками, регулярно забивая им.

Ставим на ТБ 3,0 в этой встрече. 0