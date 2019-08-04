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    Воспользуется ли «Тамбов» усталостью тульского «Арсенала»

    «Тамбов» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Тамбов Прогнозы на Арсенал Тула
    Прогноз на «Тамбов» — «Арсенал» Тула
    «Тамбов» обыграл «Спартак» в прошлом туре со счетом 2:0
    В 4 туре российской Премьер-лиги состоится поединок «Тамбова» с тульским «Арсеналом». Команды выступят 4 августа в Саранске на «Мордовия Арена». Старт матча в 16:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Арсенал» Тула.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 04 Августа 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.05
  • 2
  • 2.80
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    «Тамбов»

    Несмотря на тяжелейший старт «Тамбов» довольно неплохо вышел из ситуации. Новичок РПЛ не допустил разгрома в матче с «Зенитом», хотя и проиграл со счетом 2:1. Во втором туре клуб встречался с «Локомотивом» и проиграл ему с аналогичным счетом.

    Настоящим сюрпризом стал результат матча со «Спартаком». «Волки» неожиданно обыграли «красно-белых» 2:0, причем подопечные Александра Григоряна смотрелись очень даже неплохо.

    Таким образом, после 3 туров «горожане» имеют 3 набранных балла. Также им ужалось слегка улучшить разницу голов в лучшую сторону. Теперь у команды 4 забитых и 4 пропущенных мяча.

    «Арсенал»

    «Арсеналу» последние 2 недели дались очень нелегко, поскольку команде пришлось играть среди недели в Лиге Европы, где гости, кстати, «всухую» проиграли «Нефтчи». Дома «канониры» потерпели поражение со счетом 0:1, а на выезде им забили 3 безответных мяча.

    Все прогнозы на РПЛ

    «Пушкари» будут явно слабее «Тамбова» в плане физических кондиций, поэтому коллектив может сыграть вторым номером в зависимости от ситуации. Все-таки помимо «Нефтчи» в прошлом туре РПЛ команда встречалась с «Ростовом» и поединок получился для футболистов Игоря Черевченко довольно энергозатратным.

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    • Напомним, что в 3 туре чемпионата «Арсенал» проиграл дома «Ростову» со счетом 2:3. Перед этим «красно-желтые» заработали 3 балла в игре с «Крыльями Советов» (2:3). На старте турнира «оружейники» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

    Прогноз

    В букмекерской линии небольшой перевес на стороне «Тамбова» — его победа оценивается коэффом 2.69, а победа «Арсенала» сопровождается цифрой 2.94.

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    «Арсенал» проиграл 3 последних матча. Сейчас команда Черевченко явно испытывает проблемы психологического характера. Вдобавок плотный график заставил гостей потратить немало сил.

    «Тамбов» может воспользоваться ситуацией и попытаться провести матч в очень динамичной манере, чтобы не дать сопернику передохнуть. Все-таки «волки» могут себе это позволить — они отдыхали намного больше.

    Предлагаем поставить на исход «Фора 1 (0)». Коэффициент составляет 1.85. 0

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    «Тамбов» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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