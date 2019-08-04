«Тамбов» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч российской Премьер-лиги 4 августа 2019 года

В 4 туре российской Премьер-лиги состоится поединок «Тамбова» с тульским «Арсеналом». Команды выступят 4 августа в Саранске на «Мордовия Арена». Старт матча в 16:30 по мск. Прогноз на «Тамбов» — «Арсенал» Тула.

«Тамбов»

Несмотря на тяжелейший старт «Тамбов» довольно неплохо вышел из ситуации. Новичок РПЛ не допустил разгрома в матче с «Зенитом», хотя и проиграл со счетом 2:1. Во втором туре клуб встречался с «Локомотивом» и проиграл ему с аналогичным счетом.

Настоящим сюрпризом стал результат матча со «Спартаком». «Волки» неожиданно обыграли «красно-белых» 2:0, причем подопечные Александра Григоряна смотрелись очень даже неплохо.

Таким образом, после 3 туров «горожане» имеют 3 набранных балла. Также им ужалось слегка улучшить разницу голов в лучшую сторону. Теперь у команды 4 забитых и 4 пропущенных мяча.

«Арсенал»

«Арсеналу» последние 2 недели дались очень нелегко, поскольку команде пришлось играть среди недели в Лиге Европы, где гости, кстати, «всухую» проиграли «Нефтчи». Дома «канониры» потерпели поражение со счетом 0:1, а на выезде им забили 3 безответных мяча.

Все прогнозы на РПЛ

«Пушкари» будут явно слабее «Тамбова» в плане физических кондиций, поэтому коллектив может сыграть вторым номером в зависимости от ситуации. Все-таки помимо «Нефтчи» в прошлом туре РПЛ команда встречалась с «Ростовом» и поединок получился для футболистов Игоря Черевченко довольно энергозатратным.

Напомним, что в 3 туре чемпионата «Арсенал» проиграл дома «Ростову» со счетом 2:3. Перед этим «красно-желтые» заработали 3 балла в игре с «Крыльями Советов» (2:3). На старте турнира «оружейники» сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1).

Прогноз

В букмекерской линии небольшой перевес на стороне «Тамбова» — его победа оценивается коэффом 2.69, а победа «Арсенала» сопровождается цифрой 2.94.

«Арсенал» проиграл 3 последних матча. Сейчас команда Черевченко явно испытывает проблемы психологического характера. Вдобавок плотный график заставил гостей потратить немало сил.

«Тамбов» может воспользоваться ситуацией и попытаться провести матч в очень динамичной манере, чтобы не дать сопернику передохнуть. Все-таки «волки» могут себе это позволить — они отдыхали намного больше.

Предлагаем поставить на исход «Фора 1 (0)». Коэффициент составляет 1.85. 0