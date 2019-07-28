«Нижний Новгород» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.52) и ставки на матч ФНЛ 28 июля 2019 года

В воскресенье, 28 июля, в пятом туре первенства первой российской лиги «Нижний Новгород» на одноименном стадионе сыграет с московским «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 по мск. Прогноз на «Нижний Новгород» — «Торпедо».

«Нижний Новгород»

Нижегородцы минувший сезон в ФНЛ завершили на на четвертом месте, которое дало им право играть в переходных играх с 13-й командой РПЛ.

В стыках «Нижний Новгород» встречался с самарскими «Крыльями Советам». В первом поединке «сине-белые» у себя на поле проиграли 1:3, а на выезде выиграли — 1:0.

В этом розыгрыше подопечные Дмитрия Черышева после четырех туров набрали одно очко, позволяющее им находится на предпоследнем месте в турнирной таблице.

На старте турнира нижегородцы уступили дома «Томи» (0:2), во втором игровом дне они расписали гостевую мировую с «Нефтехимиком» — 1:1.

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В минувших двух играх чемпионата «Нижний Новгород» проиграл на своей арене «Шиннику» (1:3) и второй команде «Спартака» (0:2) на выезде.

«Торпедо»

Московское «Торпедо» по итогам прошлого сезона смогло повысится в классе, став победителем второй лиги зоны Центр.

В первом дивизионе «автозаводцы» стартовали с выездной победы над воронежским «Факелом» со счетом 1:0. Во втором и третьем туре они также праздновали победы: одолели дома «Балтику» (2:0) и в гостях «СКА-Хабаровск» (1:0).

В минувшем игровом дне «черно-белые» расписали мировую в Москве с «Мордовией» (2:2), ведя по ходу игры со счетом 2:0, пропустив второй мяч за десять минут до конца встречи.

Календарь и таблица РПЛ

«Торпедовцы», так же как еще четыре команды, имеют на своем счету десять баллов и пока занимают четвертую позицию в турнирной таблице ФНЛ.

Прогноз на «Нижний Новгород» — «Торпедо»

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Нижнего Новгорода» предлагают — 2.55.

На викторию «Торпедо» дают — 2.90, ничья оценена — в 3.00.

Оба коллектива на старте сезоне не особо радуют результативным футболом. Считаем, что и в этом поединке команды выдадут «низовой» матч. 0