ЦСКА — «Локомотив». Прогноз (к. 1.65) и ставки на матч 3-го тура чемпионата России по футболу 28 июля 2019 года

В воскресенье, 28 июля, в рамках 3-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги, «ЦСКА» на своем поле примет «Локомотив». Начало поединка — в 19:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Локомотив».

ЦСКА

Подопечные Виктора Гончаренко снова вошли в новый сезон с финансовыми проблемами, которые не позволили московским армейцам достойно усилить состав, однако основной костяк клуба, делающий погоду в прошлом сезоне, остался.

Календарь и таблица РПЛ

В первом туре ЦСКА неожиданно уступил в Самаре «Крыльям Советов» (0:2), как по счету, так и по игре. Во втором туре армейцы Москвы сумели реабилитироваться и взять вверх над «Оренбургом» (2:1) при не совсем однозначной игре.

«Локомотив»

После победы над «Зенитом» в Суперкубке страны, серебряный призер прошлогоднего чемпионата также невзрачно начал новый сезон.

В первом туре «Локомотив» расписал мировую с казанским «Рубином» (1:1), а во втором одержал волевую победу над новичком РПЛ — «ФК Тамбов» (2:1).

Прогноз

Нас ожидает московское дерби. Данные противостояния всегда можно назвать матчами на три исхода. Форма обоих команд на данный момент, примерно, сопоставима и находится далеко от оптимальной.

Сильные стороны как ЦСКА, так и «Локомотива» — это атака. Но не стоит ожидать, что в матче такого накала оппоненты побегут всеми силами вперед.

Вполне закономерным результатом в таком поединке равных команд станет ничья. Но учитывая домашние стены ЦСКА, предположим, что подопечные Гончаренко не проиграют.

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