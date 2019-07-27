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    «Тамбов» — «Спартак». Прогноз и ставки на тоталы в матче РПЛ 27 июля 2019 года

    Прогнозы на РПЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Спартак Прогнозы на Тамбов
    Прогноз на «Тамбов» — «Спартак»
    «Спартак»
    В рамках 3-го тура чемпионата России по футболу 27 июля пройдет встреча «Тамбова» и «Спартака». Команды сыграют на «Мордовия Арене» в Саранске. Начало матча — в 16:30 мск. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 27 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Тамбов»

    «Тамбов» выиграл первенство первой российской лиги и повысился в классе. В 38 матчах ФНЛ тамбовцы набрали 73 очка, опередив второй ФК «Сочи» на четыре балла.

    «Волки» провели в межсезонье шесть контрольных матчей, обыграв в пяти команды из Белоруссии, представляющие разные дивизионы, при одной ничьей — с «Рубином» (0:0).

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Новичок РПЛ подписал летом сразу 18 футболистов (расставшись с 21). Отметить стоит аренду хавбека ЦСКА Хосонова, покупку защитника «Оренбурга» Ойеволе, и подписания ряда игроков «Анжи».

    В стартовом матче «волки» встречались в Петербурге с чемпионом России, уступив «Зениту» со счетом 1:2. Первый тайм прошел при почти равной игре, а все три мяча были забиты после перерыва.

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  • 22/07/2019

    • Во втором туре «Тамбов» на выезде уступил «Локомотиву» (2:1). Забив быстрый гол, «волки» дважды пропустили еще до перерыва.

    «Спартак»

    В межсезонье в клубе сменилось руководство. Немного обновился и состав.

    Пришли: нападающий «Ромы» Эсекиэль Понсе, полузащитник «Вольфсбурга-2» Малколм Баду, хавбек «Ростова» Резиуан Мирзов, из аренды вернулись полузащитники Жано и Зелимхан Бакаев.

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    Покинули команду хавбек Денис Глушаков, защитники Дмитрий Комбаров и Сальваторе Боккетти, нападающий Зе Луиш, в аренду отправился Артем Тимофеев.

    В июне и июле красно-белые провели ряд контрольных матчей на сборах, начав с разгромной победы над «Сочи» со счетом 7:1. Чуть менее крупно был обыгран венгерский «Дьер» (3:0).

    Календарь и таблица РПЛ

    Затем красно-белые приняли участие во втором розыгрыше Кубка Матч-Премьер, в рамках которого проиграли «Ростову» (0:2), победили ЦСКА со счетом 3:1 и уступили «Краснодару» (1:2), который и выиграл трофей

    В стартовом матче чемпионата «Спартак» с большим трудом одолел на своем поле «Сочи» (1:0), забив в компенсированное время при очень неоднозначном судействе.

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  • 21/07/2019

    • Во втором туре «Спартак» на выезде сыграл вничью с «Ростовом» (2:2). Красно-белые пропустили в первом тайме, быстро отыгрались, после перерыва повели в счете, но упустили победу в компенсированное время.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Спартака» — 1.70, победа «Тамбова» — 5.50, ничья в основное время — 3.65.

    «Тамбов» потрепал нервы соперникам на выезде, так что «Спартаку» просто не придется. Красно-белые испытывают серьезные проблемы с атакой. Вряд ли нас ждет результативный матч.

    Концовки матчей у «Спартака» не обходятся без забитых или пропущенных голов. Интересны варианты ТМ 2,5 за 1,65 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0

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    «Тамбов» — «Спартак». Прогноз и ставки на тоталы в матче РПЛ 27 июля 2019 года. Прогноз на «Тамбов» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.80
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