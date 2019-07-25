«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз (к. 1.86) и ставки на матч Международного кубка чемпионов 25 июля 2019 года

В четверг, 25 июля, «Тоттенхэм» сыграет с «Манчестер Юнайтед» в рамках Международного кубка чемпионов. Встреча, которая пройдет в Шанхае, начнется в 14:30 по московскому времени. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

«Тоттенхэм»

Лондонский «Тоттенхэм» отлично провел прошлый сезон, в котором занял четвертое место в Премьер-лиге и дошел до финала Лиги чемпионов, в котором проиграл «Ливерпулю» (0:2).

Несколько дней назад «шпоры» дебютировали на Международном кубке чемпионов, одержав победу над «Ювентусом» (3:2). По голу в составе лондонцев забили Эрик Ламела, Лукас Моура и Гарри Кейн.

В межсезонье состав «Тоттенхэма» покинул защитник Киран Триппьер, перешедший в мадридский «Атлетико».

Прогнозы на Международный кубок чемпионов

В то же время «шпоры» приобрели Танги Ндомбеле из «Лиона» и Джека Кларка из «Лидса».

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» провалил прошлый сезон, ведь в Премьер-лиге финишировал лишь на шестой позиции, не попав в зону Лиги чемпионов.

Подготовку к новому сезону «красные дьяволы» начали с матчей против «Перт Глори» (2:0) и «Лидса» (4:0).

В Международном кубке чемпионов манкунианцы успели сыграть с «Интером» (1:0), который победили благодаря голу Мейсона Гринвуда.

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Летом из «МЮ» ушли Андер Эррера и Антонио Валенсия, зато состав пополнили Дэниел Джеймс и Эрон Уан-Биссака.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Тоттенхэма» — 2.50, победа «Манчестер Юнайтед» — 2.65, ничья — 3.60.

Этим летом команды провели не так много игр, чтобы судить об их готовности, но «шпоры» все-таки впечатлили больше, ведь достойно смотрелись на фоне «Ювентуса».

Особенно порадовала нацеленность лондонцев на чужие ворота, на которую у «красных дьяволов» может не найтись должного ответа. Наш прогноз — «победа "Тоттенхэма" с форой 0» за 1.86.

Альтернативный вариант — «лондонцы выиграют хотя бы один тайм». Эта ставка принимается с коэффициентом 1.78. 0