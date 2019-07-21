«Сочи» — «Зенит». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч чемпионата России 21 июля 2019 года

Второй тур российской Премьер-лиги завершится поединком клубов «Сочи» и «Зенит». Матч состоится в одноименном городе Сочи на стадионе «Фишт», вмещающим в себя почти 45 тысяч зрителей. Начало встречи в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Сочи» — «Зенит».

«Сочи»

Новичок из ФНЛ пока что не смог набрать свои первые очки в высшей лиге. Кроме того, команда еще даже не забивала. В первом туре клуб «Сочи» встречался со «Спартаком» и проиграл 1:0.

Стоит отметить, что в том поединке не обошлось без вопросов к судьям, которые засчитали спорный мяч в ворота «барсов». Хозяева неплохо смотрелись в Москве и, наверное, по этой причине «красно-белые» смогли забить лишь под завесу игры.

К тому же ФК «Сочи» нанес больше ударов по воротам, чем «спартачи».

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В общем, в целом коллектив оставил хорошие впечатления после своего дебюта. И наверняка команда будет сильно стараться перед родной публикой.

«Зенит»

«Зенит» уже обыграл одного из новичков — клуб «Тамбов». На своем поле «сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1. Для подопечных Семака это был второй официальный поединок в новом сезоне. Перед стартом РПЛ его футболисты сражались за Суперкубок с «Локомотивом», однако уступили 2:3.

«Зенит» обладает одной из самых опасных атакующих линий в чемпионате. Дриусси, Азмун и Дзюба в прошлом сезоне никого не замечали на своем пути. Из этой троицы пока что успел отличиться голом только российский центральный нападающий.

«Питерцы» поедут в гости к «Сочи» только за тремя очками. Им важно выйти вперед в турнирной таблице, поскольку на старте чемпионата «зенитчики» будут стремиться набрать максимально возможное количество баллов.

Прогноз

Безусловно «Зенит» является фаворитом этого противостояния — 1.57 дают на его победу и 5.80 предлагают на победу хозяев.

Учитывая то, какой атакующей силой обладают гости, можно предположить, что в предстоящей игре одним голом они не обойдутся. На исход «ИТ 2 больше 1.5» установлен коэффициент 1.77. Как вариант для ставки, он очень даже неплохой. 0