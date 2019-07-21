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    Лидеры Восточной конференции смогут забить друг другу

    «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 21 июля 2019 года

    MLS
    Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед»
    Хосеф Мартинес
    В воскресенье, 21 июля, в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Атланта Юнайтед» на своем поле примет «Ди Си Юнайтед» в очередном туре регулярного чемпионата МЛС. Начало встречи — в 23:00 по Москве. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед».

    «Атланта Юнайтед»

    Действующий чемпион МЛС после 21 тура текущего чемпионата идет на третьей позиции в Восточной конференции, имея на своем счету 33 очка и находится на расстоянии трех баллов от лидера.

    Разгромив в домашней встрече «Хьюстон Динамо» со счетом 5:0, «красно-черны» т.о. прервали свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где они дважды проиграли и раз сыграли вничью.

    Поражения состоялись в выездных играх против «Чикаго Файр» (1:5) и «Сиэтла» (1:2), ничейный результат пришелся на домашний поединок с «Нью-Йорк РБ» — 3:3.

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    • 11 домашних игр текущего розыгрыша МЛС принесли «Атланта Юнайтед» семь викторий, три ничьи и одно поражение, разница забитых и пропущенных — 22:8.

    «Ди Си Юнайтед»

    «Ди Си Юнайтед» идет на втором месте в этой же конференции, заработав в 22 поединке 35 очка и отстает от первой позиции на один балл.

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    Крупной выездной победой над «Цинциннати» (4:1) клуб из города Вашингтон прервал свою 3-матчевую безвыигрышную серию, где он дважды сыграл вничью и раз проиграл.

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    Руни и ко разошлись миром в домашних встречах с «Торонто» (1:1) и с «Нью Ингланд Революшиш» (2:2), проиграли «Далласу» на выезде со счетом 0:2.

    В 10 гостевых поединках в этом чемпионате МЛС «Ди Си Юнайтед» добыл четыре победы, три матча свел вничью и столько же игр проиграл, разница мячей — 12:10.

    В прошлом сезоне «Атланта Юнайтед» на своем поле выиграл со счетом 3:1, а в Вашингтоне дважды выигрывал «Ди Си Юнайтед» (3:1 и 2:0).

    Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед»

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: победа «Атланта Юнайтед» — 1.60, победа «Ди Си Юнайтед» — 5.15, ничья — 4.40.

    В поединке двух лидеров Восточной конференции мы ждем забитые голы в обе стороны. Предлагаем поставить — обе забьют. 0

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    «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед». Прогноз (к. 1.64) и ставки на матч регулярного чемпионата МЛС 21 июля 2019 года. Прогноз на «Атланта Юнайтед» — «Ди Си Юнайтед». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.64
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