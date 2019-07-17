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    «Селтик» оформит домашний разгром над боснийцами

    «Селтик» — «Сараево». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Селтик
    Прогноз на «Селтик» — «Сараево»
    «Селтик» легко справился с «Сараево» на выезде
    В среду, 17 июля, состоится ответный матч первого отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Селтик» будет принимать «Сараево». Начало игры — в 21:45 мск. Прогноз на «Селтик» — «Сараево».

    «Селтик»

    В минувшем сезоне «Селтик» в восьмой раз кряду завоевал титул чемпиона Шотландии. Ни один другой клуб из местной Премьер-лиги не сумел помешать ему выиграть свое 50-е золото в истории.

    Ближайшие преследователь и исторический конкурент «Кельтов» «Рейнджерс» отстал от них на девять очков. Доминирование «зелено-белых» лишь подчеркивает то, что они в третий раз кряду выиграли все три национальных трофея.

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    В прошлой кампании команда также начинала борьбу в первом квалифайраунде Лиги чемпионов, где прошла армянский «Алашкерт». Но коллективу не удалось дойти даже до раунда плей-офф турнира, где он вылетел от греческого АЕКа.

    Этим летом главный тренер Нил Леннон получил в свое распоряжение ряд новичков, главные из которых — капитан «Тулузы» Кристофер Жюльен (8 млн евро) и вингер венского «Рапида» Боли Болинголи-Мбомбо (3,34 млн евро).

    «Сараево»

    По итогам минувшего сезона «Сараево» стал чемпионом Боснии и Герцеговины. Команда набрала 70 очков после 33-х туров и опередила ближайшего преследователя «Зриньски» на пять баллов.

    Это третий чемпионский титул для клуба из столицы этого балканского государства. В предыдущий раз ему удалось стать сильнейшим в стране четыре года назад, а за восемь лет до этого он впервые выиграл золото.

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    В 2015-м году коллектив не сумел пройти первый квалификационный раунд главного турнира Европы. В дуэли против польского «Леха» из Познани он уступил дома 0:2 и на выезде 0:1.

    В прошлом году команда в первом раунде отбора Лиги Европы прошла армянский «Бананц», после чего на следующей стадии сыграла вничью на выезде с «Аталантой», но затем в родных стенах пережила унижение от итальянцев — 0:8.

    Прогноз

    В первом поединке «Сараево» в родных стенах удалось забить первый мяч, но затем британцы быстро сравняли счет, а затем оформили уверенную победу со счетом 3:1.

    По составу «Селтик» значительно превосходит боснийцев в классе, а шотландские болельщики — испытание для любой команды гостей. Ожидаем, что подопечные Леннона одержат вторую подряд победу. Ставим на триумф «Селтика» с форой -2 гола за 1.82. 0

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    «Селтик» — «Сараево». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги чемпионов 17 июля 2019 года. Прогноз на «Селтик» — «Сараево». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.82
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