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    Подтвердит ли минское «Динамо» статус фаворита?

    «Лиепая» — «Динамо Минск». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года

    Прогнозы на Лигу Европы
    Прогноз на «Лиепая» — «Динамо Минск»
    Максим Плотников
    В Латвии, на стадионе «Даугавас», местный клуб «Лиепая» примет белорусский коллектив «Динамо Минск». Матч 1/8 финала квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА начнется 11 июля в 20:00 по московскому времени. Прогноз на «Лиепая» — «Динамо Минск».
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    Футбол. Лига Европы. Квалификация 11 Июля 2019 года Коэффициенты на матч
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    «Лиепая»

    Клуб «Лиепая» является середняком чемпионата Латвии, однако по результатам прошлого сезона команда стала четвертой. Это дало ей право участвовать в квалификации ЛЕ.

    В нынешнем сезоне коллектив уже успел нахвататься 10 поражений, причем 8 из них были нанесены латышам в официальных встречах.

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    После домашней неудачи в матче с «ФК Рига» (1:2) подопечные Александра Старкова провели еще 4 поединка, выиграв у «Вентспилс» 4:0, RFS 1:2, «Балтики» 1:0 и сыграв вничью с клубом «Спартакс» 2:2.

    Для хозяев это будет всего лишь четвертое участие в еврокубках. В прошлых трех случаях дальше второго квалификационного раунда «Лиепая» не проходила.

    «Динамо Минск»

    У минского «Динамо» дела в целом идут неплохо. Команда на 5 месте в турнирке Высшей лиги Беларуси. Судя по пропущенным голам (14 в 14 матчах), коллектив Сергея Гуренко очень дисциплинирован при игре в обороне.

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    Тем не менее поражения у команды все-таки были, и их уже 7, если считать только официальный игры. Как раз 5 июля «динамики» проиграли БАТЭ 1:2. Ранее клуб пробился в 1/8 финала Кубка страны, одолев «Гранит Микашевичи» 0:2, а также выиграл у команды Dnyapro 0:2.

    В отличие от своего соперника, «бело-синие» имеют чуть больше опыта выступлений в еврокубках. Из современной истории можно отметить участие «Динамо» в групповой стадии Лиги Европы сезонов 2014/2015 и 2015/2016.

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    • Можно добавить, что минский коллектив выиграл 3 последних поединка на выезде, пропустив в общей сложности всего 1 мяч.

    Прогноз

    Белорусский клуб является фаворитом матча, хоть и с небольшим перевесом — 3.80 против 2.00. Ничейный исход сопровождается коэффициентом 3.25.

    Данный поединок станет первым между этими двумя командами. Минское «Динамо» действительно более опытный и титулованный клуб. На данный момент гости точно ни в чем не уступают клубу из Латвии. Так что добыть нужный результат они могут.

    Считаем, что минские футболисты сумеют одержать важную победу в предстоящей игре. 0

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    «Лиепая» — «Динамо Минск». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч квалификационного раунда Лиги Европы 11 июля 2019 года. Прогноз на «Лиепая» — «Динамо Минск». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.00
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