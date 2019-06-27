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    Продолжит ли «Краснодар» играть в атакующий футбол?

    «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) на тоталы в игре кубка «Матч Премьер» 27 июня 2019 года

    Прогнозы на Кубок Матч Премьер Прогнозы на футбол России Прогнозы на Краснодар Прогнозы на ЦСКА
    Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА
    Виктор Классон
    В четверг, 27 июня, «Краснодар» сыграет с ЦСКА в рамках турнира «Кубок Матч Премьер» на сборах в Австрии. Встреча, которая пройдет на стадионе «Шпортплац ТСВ Пеллау», начнется в 19:00 по московскому времени. Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА.
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    Футбол. Кубок Матч Премьер 27 Июня 2019 года
    Краснодар
  • Краснодар
    •  Краснодар 19:00 ЦСКА ЦСКА
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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    «Краснодар»

    Минувший сезон «Краснодар» завершил на третьем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги, впервые в своей истории пробившись в Лигу чемпионов.

    «Быки» отлично провели финишный отрывок сезона, когда в пяти заключительных турах одержали четыре победы, в том числе — над ЦСКА (2:0).

    В июне «горожане» уже успели провести один товарищеский матч, в котором разошлись миром с «Чайкой» (2:2).

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    Этим летом «Краснодар» подписал полузащитника «Фейеноорда» Тонни Триндаде де Вильену, но потерял хавбека Виктора Классона, получившего серьезную травму.

    ЦСКА

    Московский ЦСКА финишировал в прошедшем сезоне лишь на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата России и остался без путевки в Лигу чемпионов.

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    • Фатальными для «армейцев» стали весенние поражения от «Краснодара» (0:2) и «Зенита» (1:3), а также ничья с «Динамо» (2:2).

    Подопечные Виктора Гончаренко вылетели в Австрию лишь 25 июня, поэтому товарищеских матчей пока не проводили.

    На сборе «красно-синих» присутствует новичок — хорватский защитник Звонимир Шарлия. Георгий Щенников в Австрию не полетел из-за травмы.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры не видят явного фаворита: победа «Краснодара» — 2.70, победа ЦСКА — 2.45, ничья — 3.60.

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    Что касается тоталов, то шансы команд забить больше двух с половиной голов оценены привлекательным коэффициентом 1.90.

    Не секрет, что «быки» исповедуют атакующий футбол. При этом у них есть проблемы в обороне, что подтвердила недавняя встреча с «Чайкой».

    Кроме того, статус игры не обязывает футболистов действовать осторожно. Наш прогноз — «тотал больше 2,5».

    Еще один вариант — «индивидуальный тотал "Краснодара" больше 1» за 1.66. Считаем, что на как минимум один мяч «горожане» наиграют. 0

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    «Краснодар» — ЦСКА. Прогноз (к. 1.90) на тоталы в игре кубка «Матч Премьер» 27 июня 2019 года. Прогноз на «Краснодар» — ЦСКА. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.90
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