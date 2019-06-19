Ямайка — Гондурас. Прогноз (к. 2.23) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 18 июня 2019 года

В среду. 19 июня, в рамках группы С Золотого кубка КОНКАКАФ встретятся сборные Ямайки и Гондураса. Начало матча — в 04:30 мск. Прогноз на Ямайка — Гондурас.

Ямайка

Эта сборная не имеет каких-то серьезных свершений, но в целом команда выглядит довольно боеспособно.

Доказательством этому является победа подопечных Теодора Уитмора над сборной США в начале июня — 1:0. При этом в марте случились два поражения — в рамках КОНКАКАФ от Сальвадора (0:2) и в товарищеской встрече от Коста-Рики (0:1).

Все прогнозы на футбол

Стоит отметить, что на своем поле сборная Ямайки выступает гораздо мощнее, чем на выезде. В конце прошлого года команда в родных стенах сумела победить в Лиге наций КОНКАКАФ Суринам со счетом 2:1.

Ямайцы поражали ворота соперника в последних пяти домашних поединках.

Гондурас

Сборная Гондураса за последние полтора года проводила только товарищеские поединки. Последние свои официальные игры она сыграла осенью 2017 года, проиграв Австралии в плей-офф к ЧМ-2018 (0:0 и 1:3).

После тех встреч Los Catrachos сыграл в восьми контрольных матчах, в которых смог добыть всего лишь одну победу, обыграв сборную Панамы со счетом 1:0.

Еще было три ничейных результата (с ОАЭ, Эквадором и Парагваем), а также четыре поражения (от Южной Кореи, Сальвадора, Чили и Бразилии).

Все прогнозы на футбол

Всего в этих всех встречах гондурасцы отличились только четырьмя точными попаданиями. Особенно стоит отметить болезненное фиаско против бразильцев 9 июня — команда получила от «селесао» целых семь голов.

Прогноз

В предстоящем поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам — на победу Ямайки можно поставить с коэффициентом 2.23, на ничью — 3.00, а на успех Гондураса — 3.45.

Ямайцы находятся в прекрасной форме, что подтвердила победа над американцами. Гондурас пережил сокрушительное фиаско против бразильцев и теперь сразится с домашней сборной. Предлагаем поставить на победу сборной Ямайки за 2.23. 0