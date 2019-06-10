Сербия — Литва. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 июня 2019 года

Сборные Сербии и Литвы встретятся в рамках 4 тура отборочного цикла Евро-2020. Местом проведения поединка станет арена «Райко Митич» в Белграде. Старт в 21:45 по мск. Прогноз на Сербия — Литва.

Сербия

Сербы пропустили один тур, не выиграв при этом ни разу за два сыгранных матча. По результатам этих встреч Сербия занимает последнее 5 место. Благодаря ничьей с португальцами (1:1), команда сумела набрать один пункт. В прошлый раз у нее было крупное поражение от Украины со счетом 5:0. Этот результат и скинул хозяев на дно таблицы B.

Это не худший старт для «белых орлов» на таком турнире. В 2016 году они потерпели два поражения кряду в начале квалификации, а также провалили концовку отбора. Из-за этого команда не вышла в финальную часть.

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Сейчас у хозяев серия из 3 безвыигрышных поединков. Однако дома сербский коллектив выиграл два последних противостояния, причем забивали они как минимум по два гола.

Литва

Литва недалеко ушла от Сербии. Сыграв два матча, команда тоже имеет один балл, но вот разница мячей (-1) позволяет ей быть выше в турнирной таблице.

Начало выдалось несладким — 2:1 с Люксембургом и непростой ответный поединок с тем же соперником (1:1). В перерыве между этими встречами была товарищеская игра с Азербайджаном (0:0).

Вкуса побед литовцы не знают уже 9 игр кряду. В 7 из них гости терпели фиаско. На выезде «желто-зеленые» проиграли в 4 из 5 встреч.

Прогноз

Букмекеры высоко оценивают возможности Сербии, поскольку на их победу установлен коэфф 1.11, при 27.0 на Литву.

Сербы дважды кряду обыграли этого соперника в Лиге наций (0:1 и 4:1). У хозяев очень сильный коллектив и, наверное, последнее место является следствием некоторых игровых проблем. «Орлы» вполне способны огорчить вратаря Литвы несколько раз. Так что наш прогноз — ИТ 1 больше 2.5 за 1.73. 0