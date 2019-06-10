Болгария — Косово. Прогноз (к. 3.10) и ставки на матч отбора к Евро-2020 10 июня 2019 года

На стадионе «Васил Левски» в Софии сборная Болгарии сыграет против сборной Косова. Матч квалификационного раунда Евро-2020 состоится 10 июня в 21:45 по московскому времени. Прогноз на Болгария — Косово.

Болгария

Болгары занимают 4 место в группе A. Хозяева идут сразу за Косово, имея те же 2 набранных балла. Единственной разделительной полосой между командами выступает разница голов. У Болгарии она хуже и составляет -1.

«Львы» не могут выиграть уже шестой поединок подряд. За этот период команда 4 раза сыграла вничью и дважды проиграла. Поражение команде нанесли чехи (2:1) в рамках квалификации чемпионата Европы и норвежцы (1:0) в рамках Лиги наций УЕФА. С Кипром, Черногорией, Словенией и Косово коллектив расписывал мировую со счетом 1:1.

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Отдельно стоит упомянуть, что Болгария сейчас неплохо выступает дома. Она не проигрывала в 5 последних матчах. Кроме того, можно добавить, что в 5 из 6 игр с участием «трехцветных» забивалось меньше 3 голов, при этом сами «бело-зелено-красные» пропускали в 5 прошлых выступлениях.

Косово

Сборная Косоваочень неуступчивый соперник. Об этом свидетельствует второй ничейный результат подряд. На старте отбора команда добыла одно очко в матче с Болгарией, а затем один пункт ей удалось заполучить в Черногории (1:1).

Да и вообще, последнее поражение у гостей было еще в октябре 2017 года. Спустя 13 игр косовские албанцы ни разу не проигрывали. При этом уже 3 матч подряд они не могут выиграть. Перед началом отбора на чемпионат Европы «золотые мальчики» сыграли вничью с Данией (2:2).

Таким образом, «сине-желтые» пропускали в 3 последних выступлениях, а общий тотал 2 предыдущих встреч составлял меньше 2.5. На выезде сборная Косова играла вничью в 3 из 5 поединков.

Прогноз

2.33 и 3.30 — вот так были распределены коэффициенты между Болгарией и Косово соответственно. Это что касается победы. Вероятность ничьи оценивается цифрой 3.10.

У обоих коллективов мало результативных поединков на квалификационной стадии, поэтому очень вероятно, что результативность предыдущее очной встречи двух данных команд может повториться.

Мы даем такой прогноз — в матче будет ничья. Коэффициент составляет 3.10. 0