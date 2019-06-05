Португалия — Швейцария. Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч Лиги наций УЕФА 5 июня 2019 года

В Порту на арене «Драгау» состоится первый полуфинальный поединок Лиги наций между командами пары Португалия — Швейцария. Начало в 21:45 мск. Прогноз на Португалия — Швейцария.

Португалия

Португалия сумела занять первое место в группе 3, не проиграв ни одного поединка. Старт турнира для команды начался с двух побед кряду — Польша 2:3 и Италия 1:0. В ответных встречах португальский коллектив сыграл два раза вничью — 1:1 и 0:0 соответственно.

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По результатам группового раунда «команда избранных» набрала 8 баллов, а также оформила 5 забитых голов при 3 пропущенных. Наиболее часто голами отмечался Андре Силва, у которого за 4 поединка 3 мяча на счету.

Португалия играет вничью уже 4 раз подряд. При этом во всех четырех случаях забивалось не более двух голов. Свой последний матч сборная провела 25 марта в рамках второго тура квалификации к ЕВРО-2020.

Швейцария

Швейцарцы провели групповой этап более ярко. Команда сумела забить 14 голов и пропустить всего 5. Однако Швейцария также потерпела одно поражение от Бельгии 2:1. Хотя после этого бельгийцы были разгромлены со счетом 5:2. Исландцев «красные» обыграли дважды (1:2 и 6:0).

На данный момент у команды 3-матчевая беспроигрышная серия, состоящая из двух побед и одной ничьи 3:3, которая была зафиксирована в матче отборочного цикла к ЕВРО-2020.

Наиболее приметный футболист в составе Scweizer Nati Харис Сеферович. По системе «гол+пас» у него 6 очков, то есть 5 голов и одна голевая передача.

Прогноз

На первый матч между Португалией и Швейцарией букмекеры предлагают следующие коэффициенты: 1.65 на победу Португалии, 5.30 на победу Швейцарии и 3.85 на ничью.

В 2017 году команды встречались в рамках отбора к чемпионату мира 2018. Тогда в

Лиссабоне португальцы выиграли со счетом 2:0. Таким образом, «красно-зеленые» взяли реванш за поражение в первом круге отбора с аналогичным счетом.

В последних трех очных встречах между этими сборными фиксируется счет 2:0. Предлагаем вариант для ставки «тотал матча будет четным» с коэффициентом 1.89. 0