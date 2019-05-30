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    Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20: кто выиграет битву за первое место в группе?

    Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 30 мая 2019 года

    Прогнозы на U20 ЧМ-2019
    Прогноз на Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20
    Густаво Феррейра
    На молодежном чемпионате мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, 20 мая встретятся сборные Новой Зеландии и Уругвая. Матч команд пройдет на «Муниципальном стадионе» в Лодьзе. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20.
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    Футбол. U20 ЧМ-2019. Группа C 30 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.80
  • X
  • 3.60
  • 2
  • 1.85
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    Новая Зеландия U-20

    Новая Зеландия доходила до 1/8 финала на двух предыдущих мировых первенствах и добилась этого результата вновь. Подопечные Деса Бакингема обеспечили себе выход в плей-офф уже по итогам двух первых матчей на турнире.

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    В первом туре ЧМ-2019 новозеландцы со счетом 5:0 разгромили Гондурас. Во втором туре команда из Океании выиграла у Норвегии — 2:0. Победы получились разными — если в ворота Гондураса три гола было забито еще до перерыва, то распечатать ворота норвежцев удалось только на 71-й минуте.

    Интересно, что новозеландцы выиграли оба матча, не будучи фаворитами ни в одном из них.

    Таким образом, Новая Зеландия набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы С благодаря разнице забитых и пропущенных мячей — 7:0.

    Уругвай U-20

    Уругвай также досрочно обеспечил себе выход из группы. Подопечные Густаво Феррейры в двух стартовых матчах турнира набрали максимальное количество очков.

    В первом туре уругвайцы одержали уверенную победу над одним из изначальных фаворитов группы сборной Норвегии со счетом 3:1. Уругвай забил дважды до перерыва, во второй половине норвежцы один мяч отыграли, но в концовке встречи южноамериканцы дожали соперника.

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    Во втором туре Уругвай забил Гондурасу по голу в концовке каждого из таймов — 2:0.

    У Уругвая также 6 очков, однако второе место из-за худшей разницы мячей (5:1).

    Прогноз

    На победу Новой Зеландии в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,85, на ничью — 3,70, а на победу Уругвая — 1,92.

    Наш прогноз на матч — Новая Зеландия не проиграет с коэффициентом 1,88. 0

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    Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 30 мая 2019 года. Прогноз на Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.88
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