Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20. Прогноз и ставки на ЧМ-2019 U-20 30 мая 2019 года

На молодежном чемпионате мира по футболу (U-20), который проходит в Польше, 20 мая встретятся сборные Новой Зеландии и Уругвая. Матч команд пройдет на «Муниципальном стадионе» в Лодьзе. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на Новая Зеландия U-20 — Уругвай U-20.

Новая Зеландия U-20

Новая Зеландия доходила до 1/8 финала на двух предыдущих мировых первенствах и добилась этого результата вновь. Подопечные Деса Бакингема обеспечили себе выход в плей-офф уже по итогам двух первых матчей на турнире.

В первом туре ЧМ-2019 новозеландцы со счетом 5:0 разгромили Гондурас. Во втором туре команда из Океании выиграла у Норвегии — 2:0. Победы получились разными — если в ворота Гондураса три гола было забито еще до перерыва, то распечатать ворота норвежцев удалось только на 71-й минуте.

Интересно, что новозеландцы выиграли оба матча, не будучи фаворитами ни в одном из них.

Таким образом, Новая Зеландия набрала 6 очков и возглавляет таблицу группы С благодаря разнице забитых и пропущенных мячей — 7:0.

Уругвай U-20

Уругвай также досрочно обеспечил себе выход из группы. Подопечные Густаво Феррейры в двух стартовых матчах турнира набрали максимальное количество очков.

В первом туре уругвайцы одержали уверенную победу над одним из изначальных фаворитов группы сборной Норвегии со счетом 3:1. Уругвай забил дважды до перерыва, во второй половине норвежцы один мяч отыграли, но в концовке встречи южноамериканцы дожали соперника.

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Во втором туре Уругвай забил Гондурасу по голу в концовке каждого из таймов — 2:0.

У Уругвая также 6 очков, однако второе место из-за худшей разницы мячей (5:1).

Прогноз

На победу Новой Зеландии в этом матче букмекеры дают коэффициент 3,85, на ничью — 3,70, а на победу Уругвая — 1,92.

Наш прогноз на матч — Новая Зеландия не проиграет с коэффициентом 1,88. 0