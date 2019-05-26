ЦСКА — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч чемпионата России 26 мая 2019 года

В воскресенье, 26 мая, московский ЦСКА примет самарские «Крылья Советов» в рамках заключительного тура чемпионата России. Встреча пройдет на «ВЭБ Арене» и начнется в 14:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Крылья Советов».

ЦСКА

В конце апреля армейцы на выезде уступили «Краснодару» (0:2), а в начале мая ушли от поражения в домашнем матче с «Динамо» (2:2).

Затем ЦСКА в Санкт-Петербурге проиграл «Зениту» со счетом 1:3, а в последнем матче победил дома «Ахмат» (1:0).

Прогнозы на чемпионат России по футболу

Перед последним туром у ЦСКА 48 очков и пятое место в таблице РПЛ. 4-е место принесёт прямую путёвку в группу Лиги Европы, а 5-е — в третий квалификационный раунд.

Ниже армейцы не опустятся, а подняться на четвертое место могут, если в параллельном матче оступится «Спартак» (49 очков и четвёртое место)

Разница мячей ЦСКА в чемпионате России 40-23, лучший бомбардир — Федор Чалов с 13 голами.

«Крылья Советов»

В апреле «Крылья» со счетом 0:1 уступили на выезде «Уралу» и дома «Динамо», после чего со счетом 2:4 были разгромлены в Петербурге «Зенитом».

Май начался с домашней ничьей с «Уфой» (1:1), после чего самарцы в Грозном уступили «Ахмату» (1:2) и на своем поле были биты «Спартаком» (1:2).

После 29 туров РПЛ «Крылья Советов» с 28 очками расположился на 13-м месте, в зоне стыковых матчей, из которой они уже не выберутся.

Календарь и таблица РПЛ

В случае поражения самарцы могут опуститься на 14-е место, но это им может быть даже выгодно. Команда занимающая 14-е место в РПЛ сыграет в стыках с командой, занявшей третье место в ФНЛ.

Это «Томь», которая с третьей строчки уже никуда не денется. При этом томичи в РПЛ не собираются и потому в стыках сильно упираться не будут.

Разница мячей «Крыльев» в РПЛ 25-40, лучший бомбардир с 5 голами — Максим Канунников.

В первом круге «Крылья» дома сыграли вничью 0:0, а в прошлом сезоне проиграли оба матча со счетом 1:2.

Прогноз

Букмекеры считают ЦСКА фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 1,36, тогда как на ничью — 5,0, а на успех «Крыльев» — 9,50.

Самарцы совершенно не мотивированы биться за победу, в то время как ЦСКА нужно побеждать и ждать осечки конкурентов. Можно прогнозировать домашнюю победу ЦСКА.

Самарцы очень мало забивают, вряд ли им удастся отличиться в Москве. Интересны варианты ТМ 2,5 за 2,05 и «Обе забьют — нет» за 1,65. 0