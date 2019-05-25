«Лейпциг» — «Бавария». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч Кубка Германии по футболу 25 мая 2019 года

В субботу, 25 мая, «Лейпциг» сыграет с «Баварией» в финальном матче Кубка Германии. Встреча, которая пройдет на «Олимпиаштадионе» в Берлине, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Лейпциг» — «Бавария».

«Лейпциг»

Футболисты «Лейпцига» в Кубке Германии поочередно выбили «Викторию 1904» (3:1), «Хоффенхайм» (2:0), «Вольфсбург» (1:0), «Аугсбург» (2:1 д. в.) и «Гамбург» (3:1).

В чемпионате Германии «быки» финишировали третьими, пропустив вперед только «Баварию» и дортмундскую «Боруссию».

В мае подопечные Ральфа Рангника сыграли вничью с «Майнцем» (3:3) и «Баварией» (0:0), а также проиграли «Вердеру» (1:2), что можно объяснить экономией сил перед финалом Кубка.

Все прогнозы на футбол

После травм у «Лейпцига» восстанавливаются Атинч Нукан и Кевин Кампль.

«Бавария»

Мюнхенская «Бавария» в Кубке Германии была сильнее «Дрохтерзена» (1:0), «Редингхаузена» (2:1), «Герты» (3:2 д. в.), «Хайденхайма» (5:4) и «Вердера» (3:2).

По итогам сезона в Бундеслиге подопечные Нико Ковача защитили чемпионский титул, опередив дортмундскую «Боруссию» на два очка.

Судьба титула решилась в заключительном туре, в котором мюнхенцы на своем поле уверенно разобрались с «Айнтрахтом» (5:1).

В лазарете «Баварии» находятся Мануэль Нойер, Кристиан Фрюхтль, Хави Мартинес и Хамес Родригес.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество мюнхенцам: победа «Баварии» — 1.60, победа «Лейпцига» — 5.70, ничья — 4.40.

Все прогнозы на спорт

«Быки» могут записать себе в актив текущий сезон, однако, как нам кажется, их нынешний состав пока не готов на равных сражаться с чемпионом.

Да, у «Баварии» достаточно проблем, в том числе и приближающаяся перестройка в связи с уходом Арьена Роббена и Франка Рибери, но мотивации у команды Ковача хватает, поэтому она должна оформить золотой дубль.

Мы уже увидели, как «Бавария» настроилась на заключительный тур Бундеслиги. Ждем подобного настроя и на берлинскую встречу. Наш прогноз — «победа мюнхенцев с форой -1» за 1.85.

Также мы бы присмотрелись к ставке «тотал голов больше 3» за 1.95, поскольку ждем результативной игры. 0