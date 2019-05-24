«Реймс» — «Пари Сен-Жермен». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 24 мая 2019 года

В пятицу, 24 мая, в поединке 38-го тура французской Лиги 1 «Реймс» на своем поле примет «Пари Сен-Жермен». Начало поединка — в 22:05 по мск. Прогноз на «Реймс» — «Пари Сен-Жермен».

«Реймс»

Концовка сезона красно-белым не удалась — в апреле и мае они выдали семиматчевую серию без побед, с тремя ничьими и четырьмя поражениями.

В матче команда Давида Гиона была дома разгромлена «Нимом» со счетом 0:3, а затем на выезде уступила «Кану» со счетом 2:3, пропустив три мяча еще до перерыва.

Все прогнозы на Лигу 1

В последнем матче «Реймс» прервал свою неудачную серию, обыграв на выезде «Бордо» со счетом 1:0, и перед последним туром занимает 9-м месте с 52 очками, не имея никакой турнирной мотивации.

Разница мячей 36-41, лучший бомбардр — Реми Уден с 9 голами. В лазарете команды вратарь Жоан Каррассо, защитники Абдул Баба, Гислейн Конан, нападающие Виржиль Пенсон и Булайе Диа.

ПСЖ

Парижане с 91 очком возглавляют таблицу Лиги 1, досрочно завоевав чемпионство, а в конце апреля ПСЖ проиграл в финале Кубка Франции, уступив по пенальти «Ренну» — 2:2 (5:6).

После этого ПСЖ в рамках Лиги 1 проиграл на выезде «Монпелье» (2:3), пропустив два мяча на последних минутах, и дома сыграл вничью с «Ниццей» (1:1).

Календарь и таблица Лиги 1

В последних матчах парижский клуб на выезде одолел «Анжер» (2:1) и на своем поле разгромил «Дижон» (4:0) — дубль оформил Килиан Мбаппе, который с 32 годами стал лучшим бомбардиром команды. Разница мячей ПСЖ 104-32.

В лазарете команды Тьяго Силва, встречу из-за дисквалификации пропустит Неймар.

В первом круге ПСЖ победил на своем поле 4:1. В прошлом сезоне ПСЖ дома победил 4:1, а на выезде сыграл 1:1. Из 4 последних выездов в Реймс, парижане выиграли лишь единожды. дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

Прогноз

Букмекеры считают «ПСЖ» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,45, тогда как на ничью — 4,90, а на успех «Реймса» — 5,75.

У обеих команд нет никакой турнирной мотивации. Парижане явный фаворит, но «Реймс» на своем поле два последних матча с ПСЖ свел вничью, так что немотивированный чемпион может потерять очки на выезде.

Парижане пропускали в восьми из десяти последних матчей. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,40 и «Обе забьют» за 1,50. 0