ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Бавария» Нико Ковача близка к чемпионствуТоп-5 европейских чемпионатов: чья возьмет? Эден АзарТрансферный дайджест. 7-13 мая Сборная РоссииТретья подряд. Сборная России разобралась с Чехией
  • 10:27
    • «Кельн» назначил нового главного тренера
  • 10:14
    • Дзюба признан игроком тура в РПЛ
  • 09:14
    • Китайский клуб готов заплатить за Бэйла 120 млн евро
  • 08:57
    • «Сент-Луис» сравнял счет в серии с «Сан-Хосе»
  • 08:26
    • «Уэска» анонсировала увольнение главного тренера
  • 08:11
    • Вогель возглавил «Лейкерс»
  • 00:53
    • СМИ: «Барселона» не уволит Вальверде летом
    Все новости спорта

    «Аталанта» украсит блестящий сезон трофеем

    «Лацио» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.91) на финал Кубка Италии 15 мая 2019 года

    Футбол Италии Кубок Италии Аталанта Лацио
    Прогноз на «Лацио» — «Аталанта»
    Дуван Сапата
    В среду, 15 мая, на Олимпийском стадионе в Риме «Лацио» встретится с «Аталантой» в рамках финала Кубка Италии. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Аталанта».
    ×
    Футбол. Италия. Кубок 15 Мая 2019 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 2.65
  • Играть!
    •

    «Лацио»

    «Бьянкочелести» стартовали в Кубке Италии на стадии 1/8 финала, где с разгромным счетом победили «Новару» (4:1). После это в четвертьфинале «Орлам» по пенальти удалось обыграть «Интер», когда 120 минут не выявили сильнейшего — 1:1.

    В полуфинале соперником был кризисный «Милан». В Риме была зафиксирована ничья — 0:0, но на выезде «Лацио» минимально победил — 1:0.

    Все прогнозы на футбол

    В Серии А римляне на данный момент занимают восьмое место, имея на своем счету 58 очков. Шансы попасть в зону еврокубков еще есть, но для этого надо добыть максимум очков и надеяться на осечки конкурентов.

    Подопечные Симоне Индзаги В последних поединках уступили «Кьево» (1:2), справились с «Сампдорией» (2:1), были слабее «Аталанты» (1:3) и разобрались с «Кальяри» (2:1).

    «Аталанта»

    Команда стартовала в Кубке Италии на стадии 1/8 финала, где победила «Кальяри» (2:0). Дальше — больше, ведь в четвертьфинале был разгромлен сам действующий чемпион «Ювентус» — 3:0.

  • Трансферный дайджест. 7-13 мая
  • Когда станет известно о трансфере Эдена Азара в «Реал», что ждет Андера Эрреру после решения покинуть «МЮ», где окажется Эдин Джеко и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В полуфинале, который состоял из двух матчей с «Фиорентиной», во Флоренции была зафиксирована ничья — 3:3. Дома «нерадзурри» сумели добыть путевку в финал, победив со счетом 2:1.

    Подопечные Джан Пьеро Гасперини вообще в этом сезоне выступают просто великолепно. Однако это не случайность — в клубе создан проект, который успешно воплощается в жизнь и приносит свои плоды.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 10 000
  • Получить
  • Фрибет для новичков
  • fonbet.ru
    •

    Так, в Серии А у команды тоже все прекрасно. В турнирной таблице «Аталанта» занимает третье место и успешно борется за путевку в Лиге чемпионов. Сейчас в чемпионате «нерадзурри» имеют серию из четырех побед над «Наполи» (2:1), «Удинезе» (2:0), «Лацио» (3:1) и «Дженоа» (2:1).

    Главная ударная сила в атаке — Дуван Сапата, который в этом сезоне забил уже 22 гола в чемпионате и занимает второе место в гонке бомбардиров, опередив даже Криштиану Роналду.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры выдерживают примерное равенство: победа «Лацио» — 2.70, победа «Аталанты» — 2.65, ничья — 3.45.

    Недавний матч в Серии А показал, что дружина Гасперини в настоящий момент чувствует себя увереннее и мощнее проводит концовку сезона. У «Лацио» есть преимущество в виде родных стен, но «Аталанта» уже давно доказала, что такие мелочи эту команду не волнуют. Предлагаем поставить на то, что «Аталанта» завоюет Кубок Италии за 1.91. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.77
  • Прогноз на матч Швейцария — Австрия
  • Сегодня в 21:15
    •  3.59
  • Прогноз на матч Экспресс дня
  • Сегодня в 21:15
    •  5.20
  • Прогноз на матч Германия — Франция
  • Сегодня в 21:15
    •  1.89
  • Прогноз на матч Каролина — Бостон
  • Завтра в 03:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч США — Великобритания
  • Завтра в 17:15
    •  1.35
  • Прогноз на матч Арсенал Тула — Урал
  • Завтра в 19:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Ростов — Локомотив
  • Завтра в 19:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч ВВВ Венло — Витесс
  • Завтра в 20:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Россия — Италия
  • Завтра в 21:15
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Лоренсо Мельгарехо и Зе Луиш
  • Скучная победа. «Спартак» завершил сезон на «Открытие арене»
    • 20:58 12/05/2019     Дмитрий Аленичев
  • «Енисей» оказался не готов к премьер-лиге на всех уровнях
    • 01:08 12/05/2019     Маурисио Почеттино
  • Почеттино раскрыл в себе Моуринью. Тактика аргентинца сработала
    • 12:27 09/05/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Лацио» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.91) на финал Кубка Италии 15 мая 2019 года. Прогноз на «Лацио» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.91
    Тоже интересно
    Кевин де Брейне и Давид Сильва Футбол Эпичное противостояние «МанСити» и «Ливерпуля». Все решили миллиметры и секунды«Горожане» стали чемпионами Англии, опередив «красных» на один балл Вчера в 15:250
  • 23:50
    • СМИ: УЕФА хочет отстранить «Манчестер Сити» от еврокубков
  • 00:37
    • Каррера может возглавить иранский клуб
  • 00:22
    • «Интер» обыграл «Кьево» и поднялся в топ-3 Серии А
    Стоунз (слева) оставил мяч в миллиметрах от гола на линии ворот «Сити» в матче против «Ливерпуля» Футбол Завершение АПЛ: чемпионские миллиметры, чудо от Почеттино и позор «МЮ»Реакция прессы на завершение сезона в АПЛ Вчера в 06:080
  • Экспресс дня

  • Баталии на хоккейном ЧМ продолжаются
  • 3.59
    •
  • 08:43
    • У американской теннисистки Гиббс обнаружен рак
  • 00:09
    • Канада вырвала победу над Словакией за секунду до сирены
  • 00:01
    • Швеция забросила девять шайб Норвегии на ЧМ-2019
    Артем Дзюба Футбол Под овации трибун. «Зенит» победил ЦСКА и отпраздновал чемпионство«Армейцы» отдалились от зоны Лиги чемпионов Вчера в 00:540
  • 21:43
    • «Манчестер Юнайтед» пытается подписать Дибалу
  • 21:26
    • Форвард СКА Прохоркин стал игроком «Лос-Анджелеса»
  • 21:13
    • Воробьев: Чехи сыграли так, как мы ожидали
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие