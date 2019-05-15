«Лацио» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.91) на финал Кубка Италии 15 мая 2019 года

В среду, 15 мая, на Олимпийском стадионе в Риме «Лацио» встретится с «Аталантой» в рамках финала Кубка Италии. Начало матча — в 21:45 мск. Прогноз на «Лацио» — «Аталанта».

«Лацио»

«Бьянкочелести» стартовали в Кубке Италии на стадии 1/8 финала, где с разгромным счетом победили «Новару» (4:1). После это в четвертьфинале «Орлам» по пенальти удалось обыграть «Интер», когда 120 минут не выявили сильнейшего — 1:1.

В полуфинале соперником был кризисный «Милан». В Риме была зафиксирована ничья — 0:0, но на выезде «Лацио» минимально победил — 1:0.

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В Серии А римляне на данный момент занимают восьмое место, имея на своем счету 58 очков. Шансы попасть в зону еврокубков еще есть, но для этого надо добыть максимум очков и надеяться на осечки конкурентов.

Подопечные Симоне Индзаги В последних поединках уступили «Кьево» (1:2), справились с «Сампдорией» (2:1), были слабее «Аталанты» (1:3) и разобрались с «Кальяри» (2:1).

«Аталанта»

Команда стартовала в Кубке Италии на стадии 1/8 финала, где победила «Кальяри» (2:0). Дальше — больше, ведь в четвертьфинале был разгромлен сам действующий чемпион «Ювентус» — 3:0.

В полуфинале, который состоял из двух матчей с «Фиорентиной», во Флоренции была зафиксирована ничья — 3:3. Дома «нерадзурри» сумели добыть путевку в финал, победив со счетом 2:1.

Подопечные Джан Пьеро Гасперини вообще в этом сезоне выступают просто великолепно. Однако это не случайность — в клубе создан проект, который успешно воплощается в жизнь и приносит свои плоды.

Так, в Серии А у команды тоже все прекрасно. В турнирной таблице «Аталанта» занимает третье место и успешно борется за путевку в Лиге чемпионов. Сейчас в чемпионате «нерадзурри» имеют серию из четырех побед над «Наполи» (2:1), «Удинезе» (2:0), «Лацио» (3:1) и «Дженоа» (2:1).

Главная ударная сила в атаке — Дуван Сапата, который в этом сезоне забил уже 22 гола в чемпионате и занимает второе место в гонке бомбардиров, опередив даже Криштиану Роналду.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры выдерживают примерное равенство: победа «Лацио» — 2.70, победа «Аталанты» — 2.65, ничья — 3.45.

Недавний матч в Серии А показал, что дружина Гасперини в настоящий момент чувствует себя увереннее и мощнее проводит концовку сезона. У «Лацио» есть преимущество в виде родных стен, но «Аталанта» уже давно доказала, что такие мелочи эту команду не волнуют. Предлагаем поставить на то, что «Аталанта» завоюет Кубок Италии за 1.91. 0