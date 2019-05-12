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    Станет ли «Манчестер Сити» чемпионом?

    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 12 мая

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Брайтон энд Хоув Альбион Манчестер Сити
    Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити»
    Рахим Стерлинг
    В воскресенье, 12 мая, «Брайтон энд Хоув Альбион» на своем поле примет «Манчестер Сити» в рамках 38-го тура английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на стадионе «Фалмер», начнется в 17:00 по московскому времени. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити».

    «Брайтон энд Хоув Альбион»

    Футболисты «Брайтона» занимают 17-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея на своем счету 36 очков.

    «Чайки» оторвались от зоны вылета на пять баллов, так что вылет из элитного дивизиона им не грозит даже в случае поражения в заключительном туре.

    В восьми предыдущих турах подопечные Криса Хьютона не одержали ни одной победы, набрав лишь три очка. На прошлой неделе они в гостях разошлись миром с «Арсеналом» (1:1).

    Календарь и таблица АПЛ

    После травм у «Брайтона» восстанавливаются Дэви Проппер, Хосе Искердо и Джейсон Стил.

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 95 набранными очками.

    «Горожане» всего на один балл опережают «Ливерпуль», поэтому для оформления чемпионства им нужно сыграть в последнем туре как минимум не хуже главного конкурента.

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    На счету подопечных Пепа Гвардиолы серия из 13 победных матчей, которая началась еще 3 февраля. Накануне «Сити» на своем поле одолел «Лестер» (1:0) благодаря голу Венсана Компани.

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    • В лазарете «Манчестер Сити» находятся Бенжамен Менди, Кевин де Брейне и Фернандиньо.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Манчестер Сити» — 1.18, победа «Брайтона» — 17.00, ничья — 8.40.

    Все прогнозы на АПЛ

    «Горожане» уже очень давно не побеждали в АПЛ с крупным счетом. У них был плотный график встреч, да и соперники были непростыми. Чего только стоит «Лестер», упорно оборонявшийся до 70-й минуты.

    Полагаем, что и в заключительном туре команда Пепа Гвардиолы не сможет победить крупно.

    «Чайки» способны сыграть плотно в обороне, но проблемы с реализацией вряд ли позволят им рассчитывать даже на ничью.

    Нам кажется, что уже никто не помешает «горожанам» стать чемпионами. Наш прогноз — «гости победят и не пропустят» за 1.93.

    Другой вариант — «тотал голов меньше 3,5» за 1.77. Команде Гвардиолы хватит и пары голов для того, чтобы чувствовать себя спокойно. 0

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    «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 12 мая. Прогноз на «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.93
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