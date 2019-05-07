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    «Ливерпуль» заставит «Барселону» играть в открытый футбол

    «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч полуфинала Лиги чемпионов 7 мая 2019 года

    Лига чемпионов Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Барселона
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона»
    Мохаммед Салах
    7 мая английский «Ливерпуль» сыграет ответный матч с «Барселоной» в рамках полуфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «каталонцев», поэтому поединок на стадионе «Энфилд» должен быть очень интересным, так как хозяевам придется идти ва-банк. Начало этого интереснейшего противостояния в 22:00 по мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона».

    «Ливерпуль»

    Несмотря на счет 3:0 после первой встречи, команда, возможно, все еще имеет шансы, хотя и очень мизерные. Единственный минус для подопечных Клоппа — это отсутствие отдыха. На выходных «Ливерпуль» провел сложный поединок против «Ньюкасла», выиграв 2:3. Таким образом, клуб практически вырвал такую важную победу и продолжил борьбу за титул чемпиона Англии.

    Фиаско в Барселоне стало для «мерсисайдцев» первым за последние 12 встреч. Во всех остальных случаях коллектив побеждал, забивая в ворота соперников в среднем по 2-3 гола. Также стоит отметить, что «красные» довольно много пропустили в прошлых двух играх — 5 мячей. Такое же количество голов англичане пропустили за 9 выступлений, не считая этих двух.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Кроме того, нужно выделить тот факт, что «Барса» сумела нанести «Ливерпулю» первое поражение в плей-офф нынешнего розыгрыша ЛЧ. Игроки немецкого наставника выиграли три матча и один раз сыграли вничью.

    Лазарет пополнился. К Лаллане присоединился Кейта, травмировавшийся в первой игре на «Камп Ноу». Есть проблемы у Фирмино, но он, скорее всего, выйдет на поле. Уж очень важное противостояние намечается у его товарищей по команде.

    Салах получил удар в игре с «Ньюкаслом», но по предварительной информации футболист сможет сыграть сыграть.

    «Барселона»

    «Барса» «на лайте» проводит свои поединки в Примере. Это дает коллективу Вальверде преимущество перед таким грозным соперником, как «Ливерпуль».

    В прошлый раз, в игре против «Сельты», гости проиграли 2:0, поскольку вне заявки остались Месси, Ракитич, Суарес, Альба и еще некоторые основные исполнители. В общем, к этой встрече «блауграна» подойдут очень свежими.

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    Именно поэтому оценивать форму команды по последним результатам будет некорректно. А вот если посмотреть на выступления «сине-гранатовых» в Лиге чемпионов, то сразу станет понятно, что они в прекрасном состоянии — 4 победы кряду в плей-офф турнира. В 3 из 4 матчей «каталонцы» забивали как минимум трижды.

    Второй прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона» с коэф. 1.53

    Несмотря на все опасения по поводу обороны, «Барселона» имеет лучший показатель пропущенных голов. За 5 поединков в финальной стадии клуб пропустил всего один мяч, забив при этом 12 голов.

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    Прогноз

    Букмекеры считают, что «Ливерпуль» должен быть фаворитом матча. 2.11 дают на победу англичан и 3.25 они предлагают на успех «Барселоны». 3.95 — это коэффициент, который можно увидеть в столбике с ничейным исходом.

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    Перед началом этого противостояния были опасения по поводу надежности оборонительной линии «Барсы». На удивление «мерсисайдцы» не смогли забить сопернику, хотя у Салаха был убойный момент в конце первой игры. Все же египтянин вместе с Мане регулярно нагнетал ситуацию у ворот испанцев, поэтому то, что «красные» наконец забьют, да и еще перед родной публикой, не оставляет никаких сомнений.

    Хозяева должны пойти вперед с первых минут. Они будут давить на гостей, прессинговать у самой штрафной. Короче говоря, в какой-то степени будет открытый футбол, поскольку «Ливерпулю» уже нечего терять. «Барселона» долго отсиживаться сзади не сможет, поэтому прогнозируем как минимум три забитых гола в этом поединке. На «тотал больше 3» дают коэф 1.96. 0

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    «Ливерпуль» — «Барселона». Прогноз (к. 1.96) и ставки на матч полуфинала Лиги чемпионов 7 мая 2019 года. Прогноз на «Ливерпуль» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.96
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