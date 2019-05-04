«Ньюкасл» — «Ливерпуль». Прогноз (к. 1.85) и ставки на матч АПЛ 4 мая 2019 года

В субботу, 4 мая, «Ньюкасл» на своем поле примет «Ливерпуль» в рамках 37-го тура Английской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Сент-Джеймс Парк», начнется в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Ньюкасл» — «Ливерпуль».

«Ньюкасл»

«Сороки» начали апрель с выездного поражения от «Арсенала» (0:2), за котором последовал домашний проигрыш «Кристал Пэласу» (0:1).

Следующие два матча подопечные Бенитеса выиграли, обыграв на выезде «Лестер» (1:0), а на своем поле победив «Саутгемптон» (3:1).

В последнем матче «Ньюкасл» упустил победу над «Барйтоном» (1:1).

После 36 туров «Ньюкасл» с 42 очками занимает 13 место в таблице АПЛ. Разница мячей 36-45, лучший бомбардир Айосе Перес с 11 голами. 9 мячей забил Хосе Саломон Рондон.

В первом круге «Ньюкасл» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:4. В прошлом сезоне «сороки» проиграли на выезде со счетом 0:2, а на выезде сыграли 1:1.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы начали апрель с выездной победы над «Саутгемптоном» (3:1), после чего выбили «Порту» в четвертьфинале Лиги чемпионов, победив 2:0 дома и 4:1 в гостях.

Между двумя встречами с португальцами, «Ливерпуль» одержал домашнюю победу над «Челси» (2:0) в АПЛ.

Затем в рамках чемпионата подопечные Юргена Клоппа одолели «Кардифф» (2:0) на выезде и разгромили дома «Саутгемптон» (5:0).

Календарь и таблица АПЛ

В последнем матча «Ливерпуль» крупно проиграл «Барселоне» (0:3) в первом полуфинальном матче ЛЧ, прервав 19-матчевую беспроигрышную и 10-матчевую победную серию во всех турнирах.

В чемпионате Англии «Ливерпуль» с 91 очком занимает 2-е место, на 1 балл отставая от «МанСити».

Разница мячей 84-20, лучший бомбардир с 21 голом Мохаммед Салах, еще 20 голов у Садьо Мане, 12 мячей забил Роберто Фирмино.

Прогноз

Букмекеры считают «Ливерпуль» фаворитом матча. На победу команды гостей дается коэффициент 1,35, тогда как на ничью — 4,50, а на успех «Ньюкасла» — 9,50.

«Ньюкасл» в последних пяти домашних матчах проиграл лишь раз, одержав две победы, но прогнозируем, что в этом матче отобрать очки у «Ливерпуля» «сороки» не смогут. Мерсисайдцы нацелены на победу.

«Сороки» забивали «Ливерпулю» в четырех последних домашних матчах. Интересны варианты ТБ 2,5 за и «Обе забьют» за 2,05. 0