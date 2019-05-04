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    Есть ли у «Сельты» шансы против «Барселоны»?

    «Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч 36 тура чемпионата Испании 4 мая 2019 года

    Примера Футбол Испании Сельта Барселона
    Прогноз на «Сельта» — «Барселона»
    Лео Месси, скорее всего, останется в запасе
    В рамках 36 тура испанской Примеры должен состояться матч между «Сельтой» и «Барселоной». Встретятся команды в городе Виго на стадионе «Балайдос». Главный арбитр поединка Хосе Санчес просвистит в 21:45 по московскому времени. Прогноз на «Сельта» — «Барселона».

    «Сельта»

    Для «Сельты» еще ничего решено в этом сезоне. Команда может вылететь, а может и остаться в Примере. Все будет зависеть от результатов последних 3 туров. На данный момент хозяева занимают 15 место и имеют 37 очков. При этом от зоны вылета «небесно-голубых» отделяют всего 2 балла.

    «Кельты» стараются снова не оказаться в «зоне смерти» и это видно по последним результатам. Клуб не проигрывает уже три тура, а за 6 матчей всего одно поражение. Нулевая ничья с «Леганесом», 1:1 с «Эспаньолом», победа над «Жироной» 2:1 — такие результаты были после поражения от мадридского «Атлетико» (2:0).

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    Перед «матрасниками» «Сельта» одержала победу над «Реал Сосьедадом» со счетом 3:1 и сыграла вничью с «Уэской» (3:3).

    Дома команда выиграла в прошлых трех поединках, забивая сопернику не менее двух раз. Сюда еще можно добавить успех в противостоянии с «Вильярреалом» (3:2).

    Давид Хунка не сможет сыграть на выходных из-за проблем с паховыми связками. Этот футболист считается важным для линии обороны.

    «Барселона»

    «Барса» выиграла чемпионат и сейчас команда всеми мыслями находится в Лиге чемпионов. У коллектива из Каталонии непростое противостояние с «Ливерпулем», поэтому не исключено, что Вальверде проведет большую ротацию состава, чтобы дать отдохнуть основным игрокам. Тем более что ответка уже на следующей неделе.

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    3 победы кряду над «Леванте» 1:0, «Алавесом» 0:2 и «Реал Сосьедадом» 2:1 — вот такие последние результаты. Примечательно, что результативность гостей в Примере сейчас не на том уровне, к которому мы все привыкли. Это как раз связано с ротацией. Прошлый матч с «Леванте» «блауграна» выиграли благодаря Месси, который вышел на второй тайм, чтобы спасти положение.

    В гостях «Барселона» выиграла 1 из 3 поединков, поскольку в двух остальных она разыграла с соперником мировую.

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    • В Примере клуб остается непобежденным уже 23 матча кряду. В 5 из 7 встреч «сине-гранатовые» не пропустили ни одного гола.

    Рафинья находится в лазарете. Скорее всего, что дадут отдохнуть Месси и Коутиньо. Точно будут изменения в центре поля. В общем, в субботу вряд ли выйдет основной состав.

    Прогноз

    В букмекерских конторах решили удивить и дать на победу «Барсы» коэффициент 3.35. Таким образом, это очень редкий случай, когда соперник, который заведомо слабее «каталонцев», является фаворитом в противостоянии с ними. 2.15 дают на успех «Сельты». Коэффициентом 3.65 сопровождается ничья.

    Учитывая, что гости не проигрывали «кельтам» в последних 6 выступлениях и в первом круге выиграли 2:0, подобные коэффициенты не могут не удивить. Но это наверняка связано с тем, что «Барсе» уже нечего терять в чемпионате, а вот «Сельте» победа очень нужна.

    Хозяева имеют при себе всех своих основных футболистов. Решили рискнуть и предложить вариант «победа 1 в один мяч или ничья» с коэффом 2.02.

    Также возможен исход «будет забито 2-3 гола», который дается с коэффициентом 2.06. 0

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    «Сельта» — «Барселона». Прогноз (к. 2.02) и ставки на матч 36 тура чемпионата Испании 4 мая 2019 года. Прогноз на «Сельта» — «Барселона». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.02
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