ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мануэль НойерПоследняя линия обороны: 10 лучших вратарей Европы «Аякс» имеет хорошие шансы на первые за 24 года финал ЛЧМастерский «Аякс» прижал «Тоттенхэм» к канатам Маурисио Почеттино и Эрик Тен ХагЛондонское гостеприимство. Идеальный первый тайм позволил «Аяксу» победить
  • 23:58
    • «Барселона» разгромила «Ливерпуль» на «Камп Ноу»
  • 00:58
    • Вальверде: Месси не перестает нас удивлять
  • 00:40
    • Клопп: Я очень доволен нашей игрой, но результат...
  • 22:05
    • Дубль Фалькао спас «Монако» от поражения в матче с «Ренном»
  • 20:43
    • Икер Касильяс перенёс инфаркт миокарда
  • 18:45
    • Россия проиграла Швеции в матче Евротура
  • 15:04
    • «Валенсия» хочет выкупить Черышева у «Вильярреала»
    Все новости спорта

    «Эвертон» забьет, а «бордовые» в долгу не останутся

    «Эвертон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 3 мая 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Эвертон Бернли
    Прогноз на «Эвертон» — «Бернли»
    Ришарлисон Андраде
    В предпоследнем 37 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Бернли». Как и всегда хозяева будут принимать соперника на одном из старейших стадионов мира — «Гудисон Парк» — который вмещает в себя 40 тысяч человек. Арбитр Крис Кавана начнет этот поединок в 22:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Бернли».

    «Эвертон»

    Для хозяев в этом сезоне уже все ясно. Команда в еврокубки точно не попадет, но в случае победы «ириски» могут временно, а может и до конца чемпионата, занять 8 строчку. «Лестер» впереди всего на один пункт, тогда как «Эвертон» имеет 50 пунктов. Также на 9 место «синих» претендует «Уотфорд», у которого такое же количество очков.

    «Эвертон» неплохо выглядел в последних матчах. За 6 туров команда набрала 13 баллов, что позволило стать четвертым клубом в лиге по данному показателю. В последний раз ливерпульский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а до этого задал настоящей трепки «Ман Юнайтед» со счетом 4:0.

    Календарь и таблица АПЛ

    Кроме этой победы было еще 3 поединка кряду, в которых клуб набирал по 3 пункта. За данный 6-матчевый отрезок «Эвертон» проиграл лишь раз — «Фулхэму» 2:0, что стало неожиданностью.

    На домашнем поле хозяева не проигрывают 4 выступления подряд, причем в трех из них удавалось побеждать. Самое интересное, что на «Гудисон Парк» не смог выиграть «Ливерпуль» (0:0), а «Челси», «Арсенал» и «МЮ» познали вкус поражения.

    Во всех четырех случаях «ириски» сохраняли свои ворота «пустыми». Еще стоит добавить, что 5 из 6 матчей команды завершались с небольшим счетом — тотал меньше 2.5.

    Потери перед игрой есть. Гомеш должен отсидеть дисквалификацию, а Мина никак не может восстановиться после травмы.

    «Бернли»

    «Бернли» сохранил прописку в АПЛ и сейчас занимает 15 место с 40 очками. Шон Дайч сумел найти нужную схему игры и нужные слова, которые повлияли на качество игры команды. Все это привело к довольно неплохи результатам.

  • 8000
  • Забрать
  • Промокод: LIVESPORT
  • 1xstavka.ru
    •
  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет для новичков
  • parimatch.ru
    •

    В прошлом туре в гости к этому клубу пожаловал «Ман Сити». «Бернли» проиграл 0:1, но при этом коллектив доставил проблем «горожанам», которые в конце встречи уже играли на отбой.

    Перед этим команда устроила настоящую битву с «Челси», сыграв вничью 2:2. Ну и конечно без побед тоже не обошлось — до «Сити» и «Челси» клуб трижды подряд одержал победу над «Борнмутом», «Кардиффом» и «Вулверхэмптоном».

    Таким образом, в чужих стенах подопечные Дайча не уступали соперникам в двух прошлых матчах. Да и вообще за 6 туров гости набрали 8 очков и стали 6 командой турнира в этой категории.

  • Трансферный дайджест. 23-29 апреля
  • Кого «Ювентус» видит в роли основного голкипера, уйдет ли Икарди из «Интера», сколько будет зарабатывать в «Реале» Погба и другие трансферные новости последних дней
  • 29/04/2019

    • 5 из 6 выездных поединков «Бернли» были не особо результативными, поскольку всего забивалось не больше двух мячей.

    В списке игроков, которые пропустят игру, находятся Леннон, Дефур и Крауч. Все трое травмированы.

    Прогноз

    В свете последних событий именно «Эвертон» считается фаворитом. На его победу дают 1.60, тогда как успех гостей оценивают коэффициентом 5.70. Ничья будет рассчитана по коэффу 4.20.

    В этом сезоне «Бернли» проиграл «Эвертону» на своем поле со счетом 1:5. Это было в первом круге АПЛ. Ранее «бордовые» одержали две победы кряду. За 6 очных встреч у каждой команды по три успешных игры на счету, при этом ничья ни разу не фиксировалась.

    В большинстве случаев эти клубы на двоих забивали больше двух голов. Лишь в 2 из 6 поединков на табло горели ноль и единица. В общем, очень вероятно, что «Эвертон» откроет счет, однако имея таких грозных форвардов «Бернли» тоже в долгу не останется. Прогноз — обе забьют за 1.95. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    1.84
  • Прогноз на матч Даллас — Сент-Луис
  • Сегодня в 04:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Финляндия — Чехия
  • Сегодня в 18:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Арсенал — Валенсия
  • Сегодня в 22:00
    •  1.48
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Челси
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус — Бостон
  • Завтра в 02:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Колорадо — Сан-Хосе
  • Завтра в 05:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Енисей — Анжи
  • Завтра в 14:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Майнц — Лейпциг
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ювентус — Торино
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Матвей Сафонов
  • Феерия Сафонова помогла «Краснодару» выиграть у ЦСКА бой за Лигу чемпионов
    • 02:19 29/04/2019     Сергей Родионов
  • Выпустили пар: «Спартак» сменил руководство, чтобы успокоить болельщиков
    • 20:50 27/04/2019     Мохаммед Салах
  • Салах веселится в США и тащит «Ливерпуль». «Красные» устроили разгром
    • 11:03 27/04/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    «Эвертон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 3 мая 2019 года. Прогноз на «Эвертон» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.95
    Тоже интересно
    «Коламбус» — «Бостон» Хоккей НХЛ. Бобровский пропустил всего одну шайбу от «Бостона», победный хет-трик КутюраОбзор матчей второго раунда плей-офф НХЛ 1 мая Вчера в 08:310
  • 00:34
    • Сарри: Выйти в финал Лиги Европы будет сложно для «Челси»
  • 00:16
    • Парехо: Надо помнить, что борьба с «Арсеналом» будет идти 180 минут
  • 23:41
    • Касильяс: Сильно испугался, но обошлось без потерь
    «Зенит» — «Локомотив» Футбол Битва за ЛЧ: все расклады на финише РПЛСчитаем все возможные турнирные расклады на финише сезона чемпионата России 30/04/2019 в 20:120
  • Экспресс дня

  • «Барселона» охладит пыл «Ливерпуля»
  • 4.57
    •
  • 23:16
    • Тен Хаг: Победа над «Тоттенхэмом» на его поле — выдающийся результат
  • 22:57
    • Почеттино: Очень обидно, что подарили «Аяксу» гол
  • 22:50
    • «Барса» до перерыва обыгрывает «Ливерпуль» благодаря голу Суареса
    Маурицио Сарри Футбол Дилемма «Челси». Должен ли Сарри остаться на посту главного тренера?Лондонцы имеют хорошие шансы получить путевку в Лигу чемпионов 30/04/2019 в 15:380
  • 22:38
    • Тальяфико: Судьба противостояния с «Тоттенхэмом» еще не решена
  • 22:25
    • Фойт: Надо внушить себе, что мы способны на выход в финал
  • 21:54
    • Льоренте: Мне понравился наш второй тайм с «Аяксом»
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет новичкам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие