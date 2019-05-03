«Эвертон» — «Бернли». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч 37 тура чемпионата Англии 3 мая 2019 года

В предпоследнем 37 туре английской Премьер-лиги «Эвертон» сыграет с «Бернли». Как и всегда хозяева будут принимать соперника на одном из старейших стадионов мира — «Гудисон Парк» — который вмещает в себя 40 тысяч человек. Арбитр Крис Кавана начнет этот поединок в 22:00 по мск. Прогноз на «Эвертон» — «Бернли».

«Эвертон»

Для хозяев в этом сезоне уже все ясно. Команда в еврокубки точно не попадет, но в случае победы «ириски» могут временно, а может и до конца чемпионата, занять 8 строчку. «Лестер» впереди всего на один пункт, тогда как «Эвертон» имеет 50 пунктов. Также на 9 место «синих» претендует «Уотфорд», у которого такое же количество очков.

«Эвертон» неплохо выглядел в последних матчах. За 6 туров команда набрала 13 баллов, что позволило стать четвертым клубом в лиге по данному показателю. В последний раз ливерпульский коллектив сыграл вничью с «Кристал Пэлас», а до этого задал настоящей трепки «Ман Юнайтед» со счетом 4:0.

Календарь и таблица АПЛ

Кроме этой победы было еще 3 поединка кряду, в которых клуб набирал по 3 пункта. За данный 6-матчевый отрезок «Эвертон» проиграл лишь раз — «Фулхэму» 2:0, что стало неожиданностью.

На домашнем поле хозяева не проигрывают 4 выступления подряд, причем в трех из них удавалось побеждать. Самое интересное, что на «Гудисон Парк» не смог выиграть «Ливерпуль» (0:0), а «Челси», «Арсенал» и «МЮ» познали вкус поражения.

Во всех четырех случаях «ириски» сохраняли свои ворота «пустыми». Еще стоит добавить, что 5 из 6 матчей команды завершались с небольшим счетом — тотал меньше 2.5.

Потери перед игрой есть. Гомеш должен отсидеть дисквалификацию, а Мина никак не может восстановиться после травмы.

«Бернли»

«Бернли» сохранил прописку в АПЛ и сейчас занимает 15 место с 40 очками. Шон Дайч сумел найти нужную схему игры и нужные слова, которые повлияли на качество игры команды. Все это привело к довольно неплохи результатам.

В прошлом туре в гости к этому клубу пожаловал «Ман Сити». «Бернли» проиграл 0:1, но при этом коллектив доставил проблем «горожанам», которые в конце встречи уже играли на отбой.

Перед этим команда устроила настоящую битву с «Челси», сыграв вничью 2:2. Ну и конечно без побед тоже не обошлось — до «Сити» и «Челси» клуб трижды подряд одержал победу над «Борнмутом», «Кардиффом» и «Вулверхэмптоном».

Таким образом, в чужих стенах подопечные Дайча не уступали соперникам в двух прошлых матчах. Да и вообще за 6 туров гости набрали 8 очков и стали 6 командой турнира в этой категории.

5 из 6 выездных поединков «Бернли» были не особо результативными, поскольку всего забивалось не больше двух мячей.

В списке игроков, которые пропустят игру, находятся Леннон, Дефур и Крауч. Все трое травмированы.

Прогноз

В свете последних событий именно «Эвертон» считается фаворитом. На его победу дают 1.60, тогда как успех гостей оценивают коэффициентом 5.70. Ничья будет рассчитана по коэффу 4.20.

В этом сезоне «Бернли» проиграл «Эвертону» на своем поле со счетом 1:5. Это было в первом круге АПЛ. Ранее «бордовые» одержали две победы кряду. За 6 очных встреч у каждой команды по три успешных игры на счету, при этом ничья ни разу не фиксировалась.

В большинстве случаев эти клубы на двоих забивали больше двух голов. Лишь в 2 из 6 поединков на табло горели ноль и единица. В общем, очень вероятно, что «Эвертон» откроет счет, однако имея таких грозных форвардов «Бернли» тоже в долгу не останется. Прогноз — обе забьют за 1.95. 0