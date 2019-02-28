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    «Валенсия» пробьется в финал Кубка Испании

    «Валенсия» — «Бетис». Прогноз (к. 2.44) и ставки на Кубок Испании 28 февраля 2019 года

    Кубок Испании Футбол Испании Валенсия Бетис
    Прогноз на «Валенсия» — «Бетис»
    «Бетис» — «Валенсия»
    В четверг, 28 февраля, в ответном поединке 1/2 финала Кубка Короля «Валенсия» на своем поле примет «Бетис». Начало встречи — 23:00 по мск. Прогноз на «Валенсия» — «Бетис».
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    «Валенсия»

    Первый поединок этих команд, который прошел в Севилье три недели тому назад, завершился результативной ничьей — 2:2. Хозяева вели в счете 2:0 до 70-й минуты, но затем пропустили дважды.

    У «летучих мышей» на данный момент 9-матчевая беспроигрышная серия во всех турнирах, где они четыре встречи выиграли и пять свели вничью.

    В своих последних трех поединках «оранжевые» обыграли только шотландский «Селтик» в ответном поединке 1/16 финала Лиги Европы (1:0). А две игры в Примере они свели вничью — с «Эспаньолом» (0:0) и «Леганесом» (1:1).

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    • В этом розыгрыше Примеры «Валенсия» 15 из 25 матчей сыграла вничью, к которым добавила еще один ничейный результат в Кубке страны и два на евроарене.

    «Бетис»

    «Бетикос» гостевым выигрышем над «Вальядолидом» (2:0) в чемпионате страны, прервал свою серию без побед, состоящую на тот момент из пяти игр кряду с учетом всех турниров.

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    В это период «зелено-белые» успели вылететь из Лиги Европы, уступив на стадии 1/16 французскому «Ренну» (3:3 — в гостях и 1:3 — дома), а также сыграть вничью с «Алавесом» (1:1) и проиграть «Леганесу» (0:3) в матчах Примеры.

    «Бетис» в турнирной таблице Ла Лиги с 36 очками расположился на седьмой позиции, опережая «Валенсию», которая идет двумя строками ниже, на три пункта.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Помимо кубкового поединка оппоненты в этом сезоне успели провести игру в чемпионате станы, где также расписали мировую (0:0). Эта игра прошла на поле «Валенсии». Матчи прошлого сезоне Примеры принесли две виктории «летучим мышам» — 2:0 и 6:3.

    Прогноз

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На их победу предлагают — 1.78.

    На победу гостей дают — 4.70, ничья оценена — в 3.90.

    Проход: «Валенсии» — 1.27; «Бетиса» — 4.00.

    Прогнозируем, что в предстоящем поединке хозяева добудут приемлемый для себя результат и встреча не будет результативной. 0

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    Прогноз на «Валенсия» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.44
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