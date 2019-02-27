ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хавьер ПастореТрансферный дайджест. 19-25 февраля «Барселона» — «Севилья»Примера. «Барселона» обыграла «Севилью», «Реал» одолел «Леванте» Юрген Клопп«Ливерпуль» потерял волшебство. Команду Клоппа разгадали
  • 00:38
    • Киселевич перешел из «Флориды» в «Виннипег»
  • 22:31
    • «Локомотив» вырвал победу у «Сарпсборга»
  • 22:24
    • «Авангард» отправил шесть безответных шайб в ворота «Ак Барса»
  • 22:03
    • «Локомотив» выиграл у «Сочи» в овертайме
  • 20:57
    • «Магнитка» в конце второго овертайма дожала «Салават Юлаев»
  • 20:37
    • Варламов — первая звезда недели в НХЛ, Бобровский — третья
  • 20:01
    • Федерер вышел во второй круг турнира в Дубае
    Все новости спорта

    Станет ли «Тоттенхэм» могильщиком Сарри?

    «Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч АПЛ 27.02.2019

    Футбол Англии Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Челси
    Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм»
    Маурицио Сарри близок к краху
    В среду, 27 февраля, лондонский «Челси» будет принимать «Тоттенхэм» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Челси»

    Команду в последнее время откровенно лихорадит, а Маурицио Сарри находится на грани отставки.

    Из положительных моментов за последнее время только разгром «Хаддерсфилда» в АПЛ (5:0) и выход в 1/8 финала Лиги Европы после двух побед над шведским «Мальме» (2:1 и 3:0). Все это блекнет на фоне поражений, которые потерпели «синие».

    0:4 от «Борнмута» и 0:6 от «Ман Сити» в АПЛ, а также вылет из Кубка Англии после 0:2 от «Манчестер Юнайтед». До этого команда в новом году еще дважды проиграла в январе, причем и тут не забив ни одного гола — 0:1 от «Тоттенхэма» в первом матче полуфинала Кубка лиги и 0:2 от «Арсенала» в чемпионате.

    Все прогнозы на спорт

    В АПЛ «синие» уже потеряли место в топ-четверке. У команды Сарри в активе 50 очков и шестая строчка, но при этом есть игра в запасе.

  • Бунт Кепы стал символом краха Сарри в «Челси»
  • Реакция спортивных СМИ на поражение «Челси» от «МанСити» в финале Кубка лиги
  • Вчера

    • Последней игрой «Челси» стала встреча с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Итог — нули в основное и дополнительное время «синие» отстояли, а поражение в серии пенальти простить можно. Однако мрачным штрихом матча стало желание Маурицио Сарри заменить вратаря Кепу Аррисабалагу перед серией пенальти. испанский голкипер отказался слушаться тренера и покидать поле, а Сарри на эмоциях вовсе хотел уйти в раздевалку. Атмосфера в стане «Челси» явно накалена до предела.

    «Тоттенхэм»

    13 февраля подопечные Маурисио Почеттино играли в Лиге чемпионов и сумели в домашнем матче разгромить «Боруссию» со счетом 3:0.

    Эта победа стала для команды четвертой подряд после досадного вылета из обоих кубковых английских турниров. «Шпоры» сперва не смогли пробиться в финал Кубка лиги, уступив «Челси» в серии пенальти, а затем в четвертом раунде Кубка Англии проиграли «Кристал Пэлас» — 0:2.

    Между вылетами из кубковых турниров и победой над «Боруссией» «Тоттенхэм» одержал три победы в АПЛ: 2:1 в игре с «Уотфордом», 1:0 над «Ньюкаслом» и 3:1 в матче против «Лестера». Все эти поединки команда проводила на своем поле.

  • 1000
  • Забрать
  • Фрибет без депозита
  • winline.ru
    •
  • 4000
  • Забрать
  • Удвоение депозита
  • 1xstavka.ru
    •

    В прошлом туре «шпоры» встречались с «Бернли» на выезде. Казалось, что станет проще, ведь на поле после травмы и восстановления вернулся Гарри Кейн. Главная звезда команды забила, но в итоге хозяева на характере добыли неожиданную победу — 2:1.

    «Тоттенхэм» по-прежнему остается единственной командой АПЛ, которая еще ни разу в этом чемпионате не сыграла вничью. Что касается выездных поединков, то у «шпор» 11 побед и 3 поражения.

  • «Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титул
  • Реакция спортивных СМИ на выездное поражение «Тоттенхэма» в рамках 27-го тура АПЛ
  • 24/02/2019

    • Лондонская команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на пять пунктов.

    Прогноз

    В последний раз команды встречались в конце января в полуфинале Кубка лиги — тогда «синие» победили со счетом 2:1, а затем и завершили в свою пользу серию пенальти (4:2).

    С тех пор ситуация кардинально изменилась. Сарри находится явно на грани увольнения, очки терять нельзя, иначе команда может вовсе остаться без еврокубков, но нынешний наставник явно теряет нити управления подопечными. У «Тоттенхэма» все не так плохо, вернулся Гарри Кейн, а поражение от «Бернли» стало лишь осечкой.

    Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с учетом форы 0 за 2.25. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку
    Ещё прогнозы на спорт
    2.04
  • Прогноз на матч Колорадо — Флорида
  • Сегодня в 05:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ванкувер — Анахайм
  • Сегодня в 06:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Барыс — Торпедо
  • Сегодня в 16:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Автомобилист — Трактор
  • Сегодня в 17:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч СКА — Спартак
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч ЦСКА — Витязь
  • Сегодня в 19:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Кардифф — Эвертон
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Хаддерсфилд — Вулверхэмптон
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лестер — Брайтон энд Хоув Альбион
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Лацио — Милан
  • Сегодня в 23:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Бернли
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч ПСЖ — Дижон
  • Сегодня в 23:10
    •  2.00
  • Прогноз на матч Коламбус — Питтсбург
  • Завтра в 03:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Каролина — Лос-Анджелес
  • Завтра в 03:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Вашингтон — Оттава
  • Завтра в 03:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Маурисио Почеттино атакует рефери Майка Дина
  • «Бернли» развеял надежды «Тоттенхэма» на титул
    • 02:09 24/02/2019     Жеребьевка Лиги Европы
  • Россия против Испании в Лиге Европы. Время повторить результат ЧМ-2018
    • 21:15 22/02/2019     «Атлетико» добился хорошего результата в первом матче
  • «Атлетико» нейтрализовал Роналду и «Ювентус»
    • 17:31 21/02/2019
    Рекомендуем бонусы
  • 1000
    •  Фрибет на первую ставку Получить
  • Букмекер №1 в России *
  • Играть
    •
    Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.25
    Тоже интересно
    «Чикаго» — «Даллас» Хоккей НХЛ. Два очка Радулова, 44 сейва Худобина и передача ТарасенкоОбзор матчей регулярного чемпионата НХЛ 25 февраля Вчера в 08:450
  • 19:23
    • Российской биатлонистке грозит дисквалификация
  • 19:10
    • Назван состав сборной России на ЧМ по фигурному катанию
  • 17:44
    • Президент «Урала»: Система VAR не помогает
    Давид Луиз и Кепа Аррисабалага Футбол Бунт Кепы стал символом краха Сарри в «Челси»Реакция спортивных СМИ на поражение «Челси» от «МанСити» в финале Кубка лиги Вчера в 02:060
  • Экспресс дня

  • Поднимется ли «РБ Лейпциг» на третье место в Бундеслиге?
  • 3.73
    •
  • 00:50
    • «Жирона» и «Реал Сосьедад» голов не забили
  • 00:26
    • «Лейпциг» избежал поражения в матче с «Хоффенхаймом»
  • 22:44
    • Киевское «Динамо» разгромило «Зарю», «Шахтер» обыграл «Александрию»
    «Ростов» — «Краснодар» Футбол Автобус Карпина пробился в полуфинал Кубка РоссииВыход «Ростова» в полуфинал Кубка России — в нашем обзоре прессы 24/02/2019 в 23:290
  • 16:23
    • Суарес может пропустить матч с «Реалом»
  • 16:11
    • Комиссия РФС и РПЛ проверит поле в Туле перед матчем «Арсенал» — ЦСКА
  • 13:58
    • В оргкомитете Евро-2020 не знают о возможной отставке Сорокина
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 1000
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие