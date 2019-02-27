«Челси» — «Тоттенхэм». Прогноз (к. 2.25) и ставки на матч АПЛ 27.02.2019

В среду, 27 февраля, лондонский «Челси» будет принимать «Тоттенхэм» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 23:00 мск. Прогноз на «Челси» — «Тоттенхэм».

«Челси»

Команду в последнее время откровенно лихорадит, а Маурицио Сарри находится на грани отставки.

Из положительных моментов за последнее время только разгром «Хаддерсфилда» в АПЛ (5:0) и выход в 1/8 финала Лиги Европы после двух побед над шведским «Мальме» (2:1 и 3:0). Все это блекнет на фоне поражений, которые потерпели «синие».

0:4 от «Борнмута» и 0:6 от «Ман Сити» в АПЛ, а также вылет из Кубка Англии после 0:2 от «Манчестер Юнайтед». До этого команда в новом году еще дважды проиграла в январе, причем и тут не забив ни одного гола — 0:1 от «Тоттенхэма» в первом матче полуфинала Кубка лиги и 0:2 от «Арсенала» в чемпионате.

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В АПЛ «синие» уже потеряли место в топ-четверке. У команды Сарри в активе 50 очков и шестая строчка, но при этом есть игра в запасе.

Последней игрой «Челси» стала встреча с «Манчестер Сити» в финале Кубка английской лиги. Итог — нули в основное и дополнительное время «синие» отстояли, а поражение в серии пенальти простить можно. Однако мрачным штрихом матча стало желание Маурицио Сарри заменить вратаря Кепу Аррисабалагу перед серией пенальти. испанский голкипер отказался слушаться тренера и покидать поле, а Сарри на эмоциях вовсе хотел уйти в раздевалку. Атмосфера в стане «Челси» явно накалена до предела.

«Тоттенхэм»

13 февраля подопечные Маурисио Почеттино играли в Лиге чемпионов и сумели в домашнем матче разгромить «Боруссию» со счетом 3:0.

Эта победа стала для команды четвертой подряд после досадного вылета из обоих кубковых английских турниров. «Шпоры» сперва не смогли пробиться в финал Кубка лиги, уступив «Челси» в серии пенальти, а затем в четвертом раунде Кубка Англии проиграли «Кристал Пэлас» — 0:2.

Между вылетами из кубковых турниров и победой над «Боруссией» «Тоттенхэм» одержал три победы в АПЛ: 2:1 в игре с «Уотфордом», 1:0 над «Ньюкаслом» и 3:1 в матче против «Лестера». Все эти поединки команда проводила на своем поле.

В прошлом туре «шпоры» встречались с «Бернли» на выезде. Казалось, что станет проще, ведь на поле после травмы и восстановления вернулся Гарри Кейн. Главная звезда команды забила, но в итоге хозяева на характере добыли неожиданную победу — 2:1.

«Тоттенхэм» по-прежнему остается единственной командой АПЛ, которая еще ни разу в этом чемпионате не сыграла вничью. Что касается выездных поединков, то у «шпор» 11 побед и 3 поражения.

Лондонская команда занимает третье место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Манчестер Сити» на пять пунктов.

Прогноз

В последний раз команды встречались в конце января в полуфинале Кубка лиги — тогда «синие» победили со счетом 2:1, а затем и завершили в свою пользу серию пенальти (4:2).

С тех пор ситуация кардинально изменилась. Сарри находится явно на грани увольнения, очки терять нельзя, иначе команда может вовсе остаться без еврокубков, но нынешний наставник явно теряет нити управления подопечными. У «Тоттенхэма» все не так плохо, вернулся Гарри Кейн, а поражение от «Бернли» стало лишь осечкой.

Предлагаем поставить на победу «Тоттенхэма» с учетом форы 0 за 2.25. 0