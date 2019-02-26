«Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Прогноз (к. 1.95) и ставки на АПЛ 26.02.2019

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Во вторник, 26 февраля, «Лестер» на своем поле примет «Брайтон энд Хоув Альбион» в рамках 28-го тура английской Премьер-лиге. Встреча, которая пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», начнется в 22:45 по московскому времени. Прогноз на «Лестер» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

«Лестер»

Футболисты «Лестера» занимают 12-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, набрав 32 очка.

На счету подопечных Клода Пюэля девять побед, пять ничьих и 13 поражений.

Последнего успеха в национальном первенстве «лисы» добились 1 января, когда обыграли «Эвертон» (1:0). С тех пор команда уступила «Саутгемптону» (1:2), «Вулверхэмптону» (3:4), «Манчестер Юнайтед» (0:1), «Тоттенхэму» (1:3) и «Кристал Пэлас» (1:4), а также разошлась миром с «Ливерпулем» (1:1).

Календарь и таблица АПЛ

В лазарете «Лестера» находятся Бенджамин Чилуэлл, Джеймс Мэддисон, Дэниел Амарти и Марк Олбрайтон.

«Брайтон энд Хоув Альбион»

«Брайтон» расположился на 16-й позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, имея на счету 27 баллов.

«Чайки» одержали семь побед, шесть раз сыграли вничью и потерпели 13 поражений.

В национальном первенстве «Брайтон» не побеждал с конца декабря. В феврале команда поделила очки с «Уотфордом» (0:0), а также уступила «Бернли» (1:3).

После травм у «чаек» восстанавливаются Джейсон Стил, Хосе Искердо и Юрген Локадия. Дисквалификацию отбывает Флорин Андоне.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Лестера» — 1.85, победа «Брайтона» — 4.40, ничья — 3.50.

Все прогнозы на АПЛ

Обе команды пребывают в ужасной форме, особенно разочаровывают подопечные Пюэля, от которого явно ожидали больше в текущем сезоне.

Показательным стало поражение от «Кристал Пэлас», в котором «лисы» на своем поле пропустили сразу четыре мяча.

Конечно, «чайки» тоже допускают много ошибок, но нам кажется, что у них есть неплохие шансы набрать хотя бы одно очко. Можно присмотреться к ставке «гости не проиграют» за 1.95.

Также можно взять ставку «обе команды забьют» за 2.02. И хозяевам, и гостям нужен положительный результат, поэтому они должны за него цепляться, активно действуя в атаке. 0