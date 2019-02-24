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    «Фиорентина» — «Интер»: будет ли матч результативным?

    «Фиорентина» — «Интер». Прогноз на матч 25 тура Серии А 24 февраля 2019 года

    Серия A Футбол Италии Фиорентина Интер
    Прогноз на «Фиорентина» — «Интер»
    Футболисты «Интера»
    24 февраля во Флоренции встретятся команды «Фиорентина» и миланский «Интер». Поединок будет проходить в рамках 25 тура чемпионата Италии. Стартовый свисток прозвучит на стадионе «Артемио Франки» в 22:30 по мск. Прогноз на «Фиорентина» — «Интер».
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    «Фиорентина»

    Для попадания в зону Лиги Европы команде не хватает трех очков. Сейчас хозяева располагаются на 8 месте с 35 очками. Ближайшие конкуренты находятся довольно близко, особенно это касается команд, идущих сзади.

    Календарь и таблица Серии А

    «Фиорентина» ни разу не проиграла за последние 6 туров. У «флорентийцев» было четыре ничьи и две победы. «Дженоа», «Сампдория», «Наполи» и «Удинезе» — это те соперники, в матче с которыми клуб набрал по одному пункту. Победу удалось одержать во встречах с «Кьево» и «Спалом».

    На домашнем поле «фиалки» не побеждают третью игру кряду. Да и в целом за 6 последних домашних поединков у команды только одна победа. Кроме этого стоит отметить два поражения и три ничьи.

    В матче не смогут принять участие Миральяс и Песселья. Эти футболисты травмированы.

    «Интер»

    «Интер» занимает треть юстрочку рейтинга с 46 очками в активе. Отставание от «Наполи» составляет 7 пунктов, а отрыв от «Милана» всего один балл. Миланский оппонент уверенно набирает очки, поэтому «нерадзурри» нужно побеждать.

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    «Интер» одержал победу в последних двух встречах Серии А. Гости обыграли «Парму» (0:1) и выиграли у «Сампдории» со счетом 2:1. До этого «черно-синие» дважды подряд уступили, сыграли вничью и один раз победили соперника.

    На выезде «Интер» сначала не мог выиграть три матча кряду, затем одержал две победу, между которыми команда потерпела поражение. Таким образом, за 6 поединков у подопечных Спаллетти 8 очков.

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    • Лазарет заполнен. На поле точно не выйдут Икарди и Врсалько. Также под вопросом участие Мариу, Кейта и Гальярдини.

    Прогноз

    Букмекеры считают обе команды практически равными. На победу «Фиорентины» дается коэффициент 2,70, а на «викторию» гостей — 2,75. Вероятность ничейного исхода оценивается цифрой 3,30.

    В прошлый раз «Интер» выиграл у «Фиорентины» на своем поле со счетом 2:1. В 6 из 7 прошлых очных встреч между этими клубами забивалось больше двух мячей, при этом в 5 гостевых играх миланского коллектива тотал был меньше 2,5.

    У гостей будет отсутствовать их главный бомбардир, что может сказаться на результативности. «Фиорентина» не очень хорошо выступает дома, но перед родными болельщиками она точно постарается не опозориться.

    Мы прогнозируем матч с большим количество борьбы и малым количество забитых голов. Наш прогноз — тотал меньше 2,5 с коэффициентом 1,79. 0

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    Прогноз на «Фиорентина» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.79
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