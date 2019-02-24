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    «Челси» — «Манчестер Сити»: в финале Кубка лиги чуда не случится

    «Челси» — «Манчестер Сити». Прогноз на финал Кубка английской лиги 24 февраля 2019 года

    Кубок Лиги Футбол Англии Манчестер Сити Челси
    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити»
    Пеп Гвардиола
    24 февраля в финальном матче Кубка английской лиги встретятся «Челси» и «Манчестер Сити». Матч пройдет на стадионе «Уэмбли». Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити».
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    «Челси»

    «Челси» к финалу Кубка английской лиги подходит с множеством проблем. Команду лихорадит, а Маурицио Сарри находится на грани отставки.

    Из положительных моментов за последнее время только разгром «Хаддерсфилда» в АПЛ (5:0) и выход в 1/8 финала Лиги Европы после двух побед над шведским «Мальме» (2:1 и 3:0). Все это блекнет на фоне поражений, которые потерпели «синие».

    0:4 от «Борнмута» и 0:6 от «Ман Сити» в АПЛ, а также вылет из Кубка Англии после 0:2 от «Манчестер Юнайтед». До этого команда в новом году еще дважды проиграла в январе, причем и тут не забив ни одного гола — 0:1 от «Тоттенхэма» в первом матче полуфинала Кубка лиги и 0:2 от «Арсенала» в чемпионате.

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    В Кубке английской лиги по пути к финалу «Челси» удалось пройти «Ливерпуль» (2:1), «Дерби» (3:2), «Борнмут» (1:0) и «Тоттенхэм» 0:1, 2:1 и 4:2 по пенальти)

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» к битве за первый трофей в сезоне подходит с серией из пяти подряд побед, которая последовала после неожиданного поражения от «Ньюкасла» в АПЛ (1:2).

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    Кроме вышеупомянутого разгрома «Челси» (6:0) подопечные Пепа Гвардиолы также обыграли в АПЛ «Арсенал» (3:1), «Эвертон» (2:0), в Кубке Англии прошли «Ньюпорт» (4:1), а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов, играя в меньшинстве, сумели одержать волевую выездную победу над «Шальке» — 3:2.

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    • В целом же «Ман Сити» выиграл 13 из 14 последних матчей с общей разницей мячей 52-8.

    «Горожане», набрав 65 очков, лидируют в АПЛ. Правда, у «Ливерпуля» при том же количестве очков еще есть матч в запасе. «Сити»- лучшая команда лиги по забитым голам (74, это 2,7 в среднем за игру).

    «Манчестер Сити» в Кубке лиги прошел «Оксфорд Юнайтед» (3:0), «Фулхэм» (2:0), «Лестер» (1:1 и 3:1 по пенальти) и «Бертон» (9:0 и 1:0).

    Прогноз

    На победу «Челси» по итогам основного времени матча букмекеры дают коэффициент 5,40, на ничью — 4,50, а на успех «Ман Сити» — 1,63.

    На то, что трофей возьмут «горожане», дается коэффициент 1,31, а на «Челси» — 3,66.

    Для «Челси» этот финал — вопрос чести после позора на «Этихаде» (0:6), а для Сарри — вопрос сохранения рабочего места. В случае поражения тренер вполне может быть уволен уже сейчас. Безусловно, «синие» будут бороться, однако в своем нынешнем состоянии вряд ли смогут сотворить чудо и переиграть находящийся на ходу «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы по-прежнему претендует на победу во всех четырех турнирах и готова забрать трофей.

    Напомним, что по ходу этого сезона команды также обменялись победами со счетом 2:0 — «Сити» выиграл Суперкубок Англии, а «Челси» — матч первого круга АПЛ.

    Наш прогноз на матч — победа «Ман Сити» в основное время матча с коэффициентом 1,63. Также можно поставить на тотал больше 2,5 голов с коэффициентом 1,71. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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