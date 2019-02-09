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    Продлится ли серия поражений «Бордо» матчем в Париже?

    ПСЖ — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 9 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции ПСЖ Бордо
    Прогноз на ПСЖ — «Бордо»
    ПСЖ — «Бордо»
    В субботу, 9 февраля, в рамках 24 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Бордо». Начало поединка — в 19:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Бордо».
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    ПСЖ

    Новый год для парижан выдался не самым удачным. В начале января они вылетели из Кубка Лиги, уступив дома «Генгаму» (1:2).

    Это поражение стало всего вторым в сезоне для подопечных Томаса Тухеля, которые затем выдали четырехматчевую победную серию.

    Все прогнозы на Лигу 1

    В рамках Лиги 1 они они на выезде победили «Амьен» (3:0), после чего на своем поле разгромили «Генгам» со счетом 9:0.

    Затем последовала гостевая победа в Кубке Франции над «Страсбургом» (2:0) и домашний же разгром «Ренна» (4:1) в чемпионате Франции.

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  • 04/02/2019

    • А вот выезд в гости к «Лиону» принес ПСЖ первое в сезоне поражение в Лиге 1. Матч закончился со счетом 1:2.

    В последней встрече парижане в рамках Кубка Франции одолели «Вильфранш» со счетом 3:0, правда все три мяча были забиты в экстра-таймах.

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  • 06/02/2019

    • В Лиге 1 ПСЖ с 56 очками после 21 матча возглавляет таблицу. Разница мячей 67-13, лучший бомбардир с 18 голами — Киллиан Мбаппе, еще 16 голов забил Эдинсон Кавани.

    Матч из-за травмы пропустят бразильский форвард Неймар, итальянский защитник Марко Вератти и французский хавбек Лассана Диарра. Под вопросом участие немецкого хавбека Юлиана Дракслера.

    «Бордо»

    «Жирондинцы» выступают в 2019 году еще хуже. Новый год они начали с вылета из Кубка Франции, проиграв дома «Гавру» (0:1), после чего в Кубке лиги одолели тот же «Гавр» так же дома с тем же счетом 1:0.

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    Затем в рамках чемпионата Франции «Бордо» провел два матча на выезде, проиграв «Ницце» (0:1) и вырвав победу у «Анжера» (2:1), забив на последних минутах.

    Вернувшись домой, подопечные Эрика Бедуэ одолели «Дижон» (1:0), после чего провели два выездных матча со «Страсбургом», проиграв ему сначала в Лиге 1, где они пропустили единственный мяч на последних минутах, а затем вылетев из Кубка лиги, после поражения со счетом 2:3.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В последнем матче «Бордо» в рамках чемпионата Франции на выезде уступил «Марселю» со счетом 0:1.

    В Лиге 1 «Бордо» с 28 очками после 22 матчей занимает 12 место. Разница мячей 23-24, лучший бомбардир с 8 голами — Франсуа Камано.

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    • В предстоящем матче из-за травм не сыграют бразильский защитник Пабло, французский хавбек Зеду Юссуф и ивуарийский нападающий Янн Карамо.

    В первом круге «Бордо» на своем поле сыграл вничью с ПСЖ со счетом 2:2. В прошлом сезоне жирондинцы проиграли оба матча: 0:1 дома и 2:6 в Париже.

    Прогноз

    Букмекеры считают ПСЖ фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,40, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Валенсии» — 3,05.

    «Бордо» проиграл почти все выездные матчи в этом году. В домашней победе парижан над таким соперником сомневаться не приходится, вопрос лишь в том, насколько крупной она будет.

    В последних матчах «Бордо» хоть и проигрывал, но редко — с крупным счетом. С другой стороны. атака ПСЖ беспрецедентна и свои 2-3 мяча точно забьет. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0

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    Прогноз на ПСЖ — «Бордо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.65. В субботу, 9 февраля, в рамках 24 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Бордо». Начало поединка — в 19:00 по мск.
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