ПСЖ — «Бордо». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 9 февраля 2019 года

В субботу, 9 февраля, в рамках 24 тура французской Лиги 1 ПСЖ на своем поле примет «Бордо». Начало поединка — в 19:00 по мск. Прогноз на ПСЖ — «Бордо».

ПСЖ

Новый год для парижан выдался не самым удачным. В начале января они вылетели из Кубка Лиги, уступив дома «Генгаму» (1:2).

Это поражение стало всего вторым в сезоне для подопечных Томаса Тухеля, которые затем выдали четырехматчевую победную серию.

Все прогнозы на Лигу 1

В рамках Лиги 1 они они на выезде победили «Амьен» (3:0), после чего на своем поле разгромили «Генгам» со счетом 9:0.

Затем последовала гостевая победа в Кубке Франции над «Страсбургом» (2:0) и домашний же разгром «Ренна» (4:1) в чемпионате Франции.

А вот выезд в гости к «Лиону» принес ПСЖ первое в сезоне поражение в Лиге 1. Матч закончился со счетом 1:2.

В последней встрече парижане в рамках Кубка Франции одолели «Вильфранш» со счетом 3:0, правда все три мяча были забиты в экстра-таймах.

В Лиге 1 ПСЖ с 56 очками после 21 матча возглавляет таблицу. Разница мячей 67-13, лучший бомбардир с 18 голами — Киллиан Мбаппе, еще 16 голов забил Эдинсон Кавани.

Матч из-за травмы пропустят бразильский форвард Неймар, итальянский защитник Марко Вератти и французский хавбек Лассана Диарра. Под вопросом участие немецкого хавбека Юлиана Дракслера.

«Бордо»

«Жирондинцы» выступают в 2019 году еще хуже. Новый год они начали с вылета из Кубка Франции, проиграв дома «Гавру» (0:1), после чего в Кубке лиги одолели тот же «Гавр» так же дома с тем же счетом 1:0.

Затем в рамках чемпионата Франции «Бордо» провел два матча на выезде, проиграв «Ницце» (0:1) и вырвав победу у «Анжера» (2:1), забив на последних минутах.

Вернувшись домой, подопечные Эрика Бедуэ одолели «Дижон» (1:0), после чего провели два выездных матча со «Страсбургом», проиграв ему сначала в Лиге 1, где они пропустили единственный мяч на последних минутах, а затем вылетев из Кубка лиги, после поражения со счетом 2:3.

Календарь и таблица Лиги 1

В последнем матче «Бордо» в рамках чемпионата Франции на выезде уступил «Марселю» со счетом 0:1.

В Лиге 1 «Бордо» с 28 очками после 22 матчей занимает 12 место. Разница мячей 23-24, лучший бомбардир с 8 голами — Франсуа Камано.

В предстоящем матче из-за травм не сыграют бразильский защитник Пабло, французский хавбек Зеду Юссуф и ивуарийский нападающий Янн Карамо.

В первом круге «Бордо» на своем поле сыграл вничью с ПСЖ со счетом 2:2. В прошлом сезоне жирондинцы проиграли оба матча: 0:1 дома и 2:6 в Париже.

Прогноз

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом матча. На победу команды хозяев дается коэффициент 2,40, тогда как на ничью — 3,30, а на успех «Валенсии» — 3,05.

«Бордо» проиграл почти все выездные матчи в этом году. В домашней победе парижан над таким соперником сомневаться не приходится, вопрос лишь в том, насколько крупной она будет.

В последних матчах «Бордо» хоть и проигрывал, но редко — с крупным счетом. С другой стороны. атака ПСЖ беспрецедентна и свои 2-3 мяча точно забьет. Интересны варианты ТМ 3,5 за 1,75 и «обе забьют — нет» за 1,85. 0