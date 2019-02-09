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    Вернется ли «Ливерпуль» на вершину АПЛ?

    «Ливерпуль» — «Борнмут». Прогноз и ставки на матч английской Премьер-лиги 9 февраля 2019 года

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Ливерпуль Борнмут
    Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут»
    «Ливерпуль» вернется на вершину даже в случае ничьей
    В субботу, 9 февраля, «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Борнмут» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут».
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    «Ливерпуль»

    «Ливерпуль» начал 2019 год не самым лучшим образом — мерсисайдцы потерпели два поражения подряд. Сначала «Красные» в рамках выездной встречи АПЛ проиграли «Манчестер Сити» (1:2), позволив «Горожанам» сократить отставание в чемпионской гонке.

    Затем клуб вылетел из Кубка Англии, уступив полуосновным составом в 1/32 финала «Вулверхэмптону» со счетом 1:2.

    После этого, в рамках АПЛ коллектив на выезде обыграл «Брайтон» (1:0) и дома справился с «Кристал Пэлас» (4:3), но затем подопечные Юргена Клоппа сыграли на «Анфилде» вничью с «Лестером» (1:1). Наконец, в предыдущем туре случилась гостевая осечка против «Вест Хэма» (1:1).

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    Тем самым команда позволила обойти себя «Манчестер Сити», который и вышел в лидеры, но в случае победы или ничьей вернется на вершину, ибо сыграла на один матч меньше.

    «Борнмут»

    «Борнмут» располагается на «экваторе» (10-я строчка) турнирной таблицы с 33 очками в активе. Таким образом, любой результат, скорее всего, сдвинет гостей с места.

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    • 19 января «Вишни» прервали свою пятиматчевую безвыигрышную серию. Сначала в рамках АПЛ у себя дома был обыгран «Вест Хэм» 2:0, а затем там же полностью разгромлен «Челси» со счетом 4:0.

    В гостях команда не может победить уже восьмую встречу подряд во всех турнирах. Вот и в предыдущем туре Премьер-лиги она уступила «Кардиффу» (0:2), который идет в зоне вылета.

    Прогноз

    Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, тогда как успех гостей оценивается в 15,00, а ничья — в 6,50.

    Рекомендуем ставить на то, что «Ливерпуль» выиграет, и обе команды забьют за 2,40. 0

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    Прогноз на «Ливерпуль» — «Борнмут». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.40. В субботу, 9 февраля, «Манчестер Сити» будет принимать на своем поле «Борнмут» в рамках 26-го тура английской Премьер-лиги. Начало матча — в 18:00 мск.
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