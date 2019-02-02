«Шальке» — «Боруссия» М. Прогноз на матч 20 тура Бундеслиги 2 февраля 2019 года

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В субботу, 2 февраля, в Гельзенкирхене состоится поединок между «Шальке» и «Боруссией». Встреча пройдет на стадионе «Альянц Арена». Стартовый свисток будет дан в 17:30 по московскому времени. Прогноз на «Шальке» — «Боруссия» М.

«Шальке»

Гельзенкирхенский клуб завершил прошлый год выездной победой над «Штутгартом» (3:1). Новый год «Шахтеры» начали товарищеским матчем с бельгийским «Генком» (2:2).

В рамках Бундеслиги «Шальке» одержал домашнюю победу над «Вольфсбургом» (2:1) — дублем отметился Даниэль Калиджури.

Все прогнозы на Бундеслигу

В последнем матче подопечные Доменико Тедеско на выезде сыграли вничью с берлинской «Гертой» (2:2). Все четыре мяча были забиты в первом тайме.

После 19 туров «Шальке» с 22 очками занимает 12-е место. Разница мячей 24-27, лучший бомбардир Даниэль Калиджури с 4 голами.

«Боруссия» М

Менхенгладбахский клуб завершил прошлый сезон выездным поражение от дортмундмской «Боруссии» (1:2).

Во время перерыва «жеребята» провели товарищеские матчи с немецким «Магдебургом» (1:2) и льежским «Стандардом» (0:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

Чемпионат Германии подопечные Дитера Хеккинга возобновили выездной победой над леверкузенским «Байером» (1:0), а в последнем матче на своем поле победили «Аугсбург» (2:0).

После 19 туров «Боруссия» с 39 очками занимает 3-е место, на 9 очков отставая от лидера. Разница мячей 39-18, лучший бомбардир с 10 голами Алассан Плеа.

В первом круге «Боруссия» одержала домашнюю победу со счетом 2:1. В прошлом сезоне команды сыграли со счетом 1:1 в обоих матчах.

Прогноз

Букмекеры считают «Шальке» фаворитом матча. На победу команды хозяев в основное время дается коэффициент 2,40, тогда как на ничью — 3,40, а на успех «Боруссии» М — 2,95.

Менхенгладбахский клуб в этом сезоне часто теряет очки на выезде, так что прогнозируем, что «Шальке» как минимум не проиграет на своем поле.

Гельзенкирхенский клуб в последних матчах не уходит с поля без забитого мяча, «Боруссия» также забивает много. Интересны варианты ТБ 2,5 за 1,90 и «обе забьют» за 1,75. 0