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    Прервется ли серия поражений «Монако» в матче с «Тулузой»?

    «Монако» — «Тулуза». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 2 февраля 2019 года

    Лига 1 Футбол Франции Монако Тулуза
    Прогноз на «Монако» — «Тулуза»
    «Монако»
    В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» будет принимать «Тулузу». Встреча пройдет на арене «Луи II» 2 февраля. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Монако» — «Тулуза».
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    «Монако»

    Для «монегасков» январь начался с победы над «Кане Руссийон» (1:0) в 1/32 финала Кубка Франции, после чего последовала семиматчевая безвыигрышная серия.

    На четвертьфинальной стадии Кубка лиги «Монако» смогл выбить «Ренн» только в серии послематчевых пенальти, основное время закончилось вничью — 1:1.

    Затем «красно-белые» сыграли вничью в двух поединках чемпионата с одинаковым результатом 1:1 — с «Марселем» на выезде и «Ниццей» дома.

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    • Потом последовали домашние поражения от «Страсбура» со счетом 1:5 в Лиге 1 и от «Меца» (1:3) в Кубке Франции. После этих неудач в отставку был отправлен Тьерри Анри, которому на смену вновь был назначен Леонарду Жардим.

    Все прогнозы на Лигу 1

    «Монегаски» вновь проиграли — «Дижону» (0:2) в выездной встрече чемпионата страны, но командой в этом матче руководил временно исполняющий обязанности Франк Пасси.

    В последнем матче «Монако» по пенальти уступил «Генгаму» — 2:2 (4:5), не сумев выйти в финал Кубка лиги.

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    • В чемпионате Франции команда с 15 очками занимает 19 место. Разница мячей 19-38, лучший бомбардир — Радамель Фалькао с 8 голами.

    «Тулуза»

    «Фиалки» начали гол крупной домашней победой над «Ниццей» (4:1) в 1/32 финала Кубка Франции. Затем в рамках чемпионата они на своем поле уступили «Страсбургу» (1:2) и упустили победу над «Лионом» (2:2).

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    На выезде «малыши» одержали победу в чемпионате над «Нимом» (1:0), после чего на своем поле в 1/16 финала Кубка Франции прошли по пенальти «Реймс» — 4:4 (4:3).

    В последнем матче «Тулуза» на своем поле разошлась миром с «Анже» — 0:0.

    Календарь и таблица Лиги 1

    После 22 туров Лиги 1 «Тулуза» с 26 очками на 13-м месте. Разница мячей 21-31, лучший бомбардир — Макс Градель с 6 голами.

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    • В первом круге «Тулуза» на своем поле сыграла вничью с «Монако» — 1:1. Команды обменялись голами во втором тайме.

    Прогноз

    Букмекеры считают «Монако» фаворитом матча. На победу монегасков в основное время дается коэффициент 1,75, тогда как на ничью — 3,60, а на успех «Тулузы» — 4,60.

    «Монако» под руководство Жардима начинает подавать признаки жизни и едва не вышло финал Кубка лиги. Прогнозируем, что на своем поле монегаски как минимум не проиграют.

    Обе команды много пропускают, так что матч не обойдется без забитых мячей. Интересны варианты ТБ 2, 5 за 2,05 и «Обе забьют» за 1,90. 0

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    Прогноз на «Монако» — «Тулуза». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75. В матче 23-го тура чемпионата Франции «Монако» будет принимать «Тулузу». Встреча пройдет на арене «Луи II» 2 февраля. Начало — в 22:00 мск.
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