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    Настроен ли «Челси» на защиту титула в Кубке Англии?

    «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 27 января 2019 года

    Кубок Англии Футбол Англии Челси Шеффилд Уэнсдей
    Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей»
    Эден Азар
    В воскресенье, 27 января, «Челси» на своем поле примет «Шеффилд Уэнсдей» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей».
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    «Челси»

    Лондонский «Челси» начал свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, когда одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:0). Дубль в составе «синих» оформил Альваро Мората.

    В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Маурицио Сарри идут на четвертом месте, набрав 47 очков.

    В последнем туре «Челси» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2), подпустив к себе «канониров» на расстояние трех баллов.

    Среди травмированных у лондонской команды значится полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

    «Шеффилд Уэнсдей»

    Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» на стадии 1/32 финала были вынуждены провести две встречи с «Лутон Таун», с которым сначала сыграли вничью, а затем обыграли благодаря голу Атдхи Нухиу (0:0 и 1:0).

    В английском Чемпионшипе «совы» расположились на 16-м месте по итогам 28 сыгранных туров.

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    На минувших выходных «Шеффилд Уэнсдей» победил «Уиган» (1:0), а вот за неделю до этого потерпел поражение от «Халл Сити» (0:3).

    Серьезных кадровых проблем у «сов» сейчас нет.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.21, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 12.50, ничья — 6.80.

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    • Понятно, что команды выступают в разных дивизионах, поэтому сравнивать их возможности было бы глупо. «Синие» — фавориты противостояния, так что уже на своем поле обязаны оформить путевку в 1/8 финала.

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    Впрочем, давайте не забывать, что в последнее время у лондонцев наблюдаются проблемы в атаке, которые вряд ли успеет мгновенно решить даже арендованный Гонсало Игуаин.

    Кроме того, в середине недели «Челси» играл сильным составом против «Тоттенхэма» в Кубке лиги, поэтому будет вынужден применить ротацию.

    Исходя из вышесказанного, предположим, что «Челси» пройдет дальше, но вряд ли выиграет с крупным счетом. Наш прогноз — «победа "Шеффилд Уэнсдей" с форой +2» за 1.81.

    Также советуем присмотреться к ставке «тотал меньше 3,5» за 1.72. Обе команды сейчас не слишком хороши в атаке, так что три мяча на двоих в кубковом матче — их потолок. 0

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    Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81. В воскресенье, 27 января, «Челси» на своем поле примет «Шеффилд Уэнсдей» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 21:00 по московскому времени.
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