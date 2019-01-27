«Челси» — «Шеффилд Уэнсдей». Прогноз и ставки на матч Кубка Англии по футболу 27 января 2019 года

В воскресенье, 27 января, «Челси» на своем поле примет «Шеффилд Уэнсдей» в домашнем матче 1/16 финала Кубка Англии. Встреча, которая пройдет на «Стэмфорд Бридж», начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на «Челси» — «Шеффилд Уэнсдей».

«Челси»

Лондонский «Челси» начал свой путь в Кубке Англии со стадии 1/32 финала, когда одержал победу над «Ноттингем Форест» (2:0). Дубль в составе «синих» оформил Альваро Мората.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги подопечные Маурицио Сарри идут на четвертом месте, набрав 47 очков.

В последнем туре «Челси» потерпел поражение от «Арсенала» (0:2), подпустив к себе «канониров» на расстояние трех баллов.

Среди травмированных у лондонской команды значится полузащитник Рубен Лофтус-Чик.

«Шеффилд Уэнсдей»

Футболисты «Шеффилд Уэнсдей» на стадии 1/32 финала были вынуждены провести две встречи с «Лутон Таун», с которым сначала сыграли вничью, а затем обыграли благодаря голу Атдхи Нухиу (0:0 и 1:0).

В английском Чемпионшипе «совы» расположились на 16-м месте по итогам 28 сыгранных туров.

На минувших выходных «Шеффилд Уэнсдей» победил «Уиган» (1:0), а вот за неделю до этого потерпел поражение от «Халл Сити» (0:3).

Серьезных кадровых проблем у «сов» сейчас нет.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Челси» — 1.21, победа «Шеффилд Уэнсдей» — 12.50, ничья — 6.80.

Понятно, что команды выступают в разных дивизионах, поэтому сравнивать их возможности было бы глупо. «Синие» — фавориты противостояния, так что уже на своем поле обязаны оформить путевку в 1/8 финала.

Все прогнозы на футбол

Впрочем, давайте не забывать, что в последнее время у лондонцев наблюдаются проблемы в атаке, которые вряд ли успеет мгновенно решить даже арендованный Гонсало Игуаин.

Кроме того, в середине недели «Челси» играл сильным составом против «Тоттенхэма» в Кубке лиги, поэтому будет вынужден применить ротацию.

Исходя из вышесказанного, предположим, что «Челси» пройдет дальше, но вряд ли выиграет с крупным счетом. Наш прогноз — «победа "Шеффилд Уэнсдей" с форой +2» за 1.81.

Также советуем присмотреться к ставке «тотал меньше 3,5» за 1.72. Обе команды сейчас не слишком хороши в атаке, так что три мяча на двоих в кубковом матче — их потолок. 0