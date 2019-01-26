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    «Боруссия» Д — «Ганновер». Прогноз и ставки на матч чемпионата Германии 26 января 2019 года

    Бундеслига Футбол Германии Боруссия Д Ганновер 96
    Прогноз на «Боруссия» Д — «Ганновер»
    «Ганновер» — «Боруссия» Д
    В субботу, 26 января, в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своей поле «Ганновер». Встреча, которая пройдет на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 17:30 по мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Ганновер».
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    «Боруссия» Д

    Команда Люсьена Фавра перед 19 туром чемпионата Германии занимает первое место в турнирной таблице, имея в своем активе 45 очков и опережает вторую «Баварию» на шесть пунктов.

    Перед зимним перерывом проиграли «шмели» единственный матч в Бундеслиги этого сезона, уступив «Фортуне» в гостях со счетом 1:2. После этого дортмундцы только выигрывали.

    Сначала смогли одолеть «Вердер» (2:1) в чемпионате страны, а затем, заполняя паузу в первенстве, выиграли в двух контрольных поединках. Первый матч 2019 года принес «черно-желтым» выездную победу над «РБ Лейпциг» (1:0).

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  • 04/01/2019

    • Девять домашних игр в этом розыгрыше Бундеслиги принесли «Боруссии» восемь побед при одной ничьей, разница забитых и пропущенных — 29:11.

    «Ганновер»

    «Ганновер» после 18 матчей немецкого первенства находится в зоне вылета, набрав в этих поединках 11 очков. От спасительной 15-й строки «96» отстают на четыре балла.

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    На данный момент у подопечных Андре Брайтенрайтера 7-матчевая безвыигрышная серия в чемпионате страны. За этот период они два поединка сыграли вничью и пять встреч проиграли.

    Последние две игры в Бундеслиге «зелено-черные» минимально проиграли. Еще в декабре уступили дома «Фортуне» (0:1), а в этом году были слабее «Вердера» (0:1) тоже в родных пенатах.

    Календарь и таблица Бундеслиги

    В девяти выездных матчах этого розыгрыша немецкого первенства «Ганновер» добился четырех ничьих и такого же количества поражений, разница мячей — 10:21.

    В первом круге этого чемпионата команды расписали безголевую ничью, а в прошлом сезоне оппоненты обменялись домашними победами (1:0 и 2:4).

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают ощутимое предпочтение хозяевам: победа «Боруссии» Д — 1.20, победа «Ганновера» — 14.00, ничья — 8.10.

    «Шмели» в основном обыгрывают своих соперников в 1-2 мяча, а их противник редка крупно уступает. Предлагаем поставить с форой на гостей. 0

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    Прогноз на «Боруссия» Д — «Ганновер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71. В субботу, 26 января, в матче 19-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» будет принимать на своей поле «Ганновер». Встреча, которая пройдет на «Сигнал Идуна Парк», начнется в 17:30 по мск.
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