«Дижон» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 26 января 2019 года

В матче 22-го тура чемпионата Франции «Дижон» будет принимать «Монако». Встреча пройдет на «Гастон-Жерар» 26 января. Начало — в 22:00 мск. Прогноз на «Дижон» — «Монако».

«Дижон»

«Дижон» на данный момент пребывает в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 17 очками. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет один балл.

В первой части сезона команду возглавлял Оливье Далль’Ольо, но в конце декабря его отправили в отставку. При временно исполнявшем обязанности наставника Давиде Линаресе удалось сразу же выиграть — у «Шильтигайма» (3:1) в кубке страны.

Календарь и таблица Лиги 1

После этого новым рулевым стал Антуан Комбуаре, при котором коллектив провел уже три матча. При нем зафиксированы ничья с «Монпелье» (1:1) и поражение от «Бордо» (0:1), а также победа над «Сент-Этьеном» (6:3) в Кубке Франции.

«Монако»

До недавнего времени клуб из княжества не проигрывал в четырех поединках подряд. Но и за этот период одержал только одну чистую победу, когда в 1/32 Кубка Франции одолел в гостях любительский «Кане Руссийон» со счетом 1:0.

Также монегаски смогли выбить из Кубка французской лиги «Ренн» (1:1), одолев его по пенальти. После чего у подопечных Тьерри Анри последовали две ничьи в чемпионате страны с одинаковым результатом 1:1 против «Марселя» и «Ниццы».

Однако предыдущие два поединка завершились не просто неудачами, а поражениями с крупным счетом, причем дома — против «Страсбурга» (1:5) в Лиге 1 и «Метца» (1:3) в Кубке Франции. После 21 матча в первенстве «Монако» набрал всего лишь 15 баллов и расположился в зоне вылета, на 19-м месте.

Прогноз

Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, а ничья — в 3,40.

Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0