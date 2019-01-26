«Дижон» — «Монако». Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции 26 января 2019 года

«Дижон»
«Дижон» на данный момент пребывает в зоне вылета, занимая 18-е место в турнирной таблице французской Лиги 1 с 17 очками. Отставание от спасительной 17-й позиции составляет один балл.
В первой части сезона команду возглавлял Оливье Далль’Ольо, но в конце декабря его отправили в отставку. При временно исполнявшем обязанности наставника Давиде Линаресе удалось сразу же выиграть — у «Шильтигайма» (3:1) в кубке страны.
После этого новым рулевым стал Антуан Комбуаре, при котором коллектив провел уже три матча. При нем зафиксированы ничья с «Монпелье» (1:1) и поражение от «Бордо» (0:1), а также победа над «Сент-Этьеном» (6:3) в Кубке Франции.
«Монако»
До недавнего времени клуб из княжества не проигрывал в четырех поединках подряд. Но и за этот период одержал только одну чистую победу, когда в 1/32 Кубка Франции одолел в гостях любительский «Кане Руссийон» со счетом 1:0.
Также монегаски смогли выбить из Кубка французской лиги «Ренн» (1:1), одолев его по пенальти. После чего у подопечных Тьерри Анри последовали две ничьи в чемпионате страны с одинаковым результатом 1:1 против «Марселя» и «Ниццы».
Однако предыдущие два поединка завершились не просто неудачами, а поражениями с крупным счетом, причем дома — против «Страсбурга» (1:5) в Лиге 1 и «Метца» (1:3) в Кубке Франции. После 21 матча в первенстве «Монако» набрал всего лишь 15 баллов и расположился в зоне вылета, на 19-м месте.
Прогноз
Букмекеры отдают предпочтение гостям, коэффициент на победу которых равен 2,30, тогда как успех хозяев поля оценивается в 3,00, а ничья — в 3,40.
Рекомендуем ставить на то, что «Монако» выиграет, и обе команды забьют за 4,20. 0